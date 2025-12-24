Алжир вимагає від Франції вибачень та виплати репарацій за понад століття колоніалізму

Алжир (Ілюстративне фото: STR)

Парламент Алжиру підтримав законопроєкт, який вимагає від Франції вибачень та виплати репарацій за 130-річну "окупацію", що, ймовірно, загострило ворожнечу з Парижем. Про це повідомило агентство Bloomberg.

У середу, 24 грудня, законодавці проголосували за законопроєкт, який оголошує французький колоніалізм "державним злочином" та покладає на країну відповідальність за "воєнні злочини та злочини проти людяності" у період її правління з 1830 до 1962 року.

Документ також оголошує злочином будь-яке прославлення цього періоду.

Цей крок зроблено на тлі того, що відносини між країнами досягли найнижчої точки за останні десятиліття після того, як президент Франції Емманюель Макрон минулого року підтримав правління сусіднього Марокко над спірною Західною Сахарою. Це обурило Алжир, який приймає у себе групу, яка веде піввікову боротьбу за незалежність цієї території.

Аналогічний законопроєкт уперше був запропонований у 1984 році, а потім кілька разів у цьому тисячолітті, коли відносини з Парижем були на низькому рівні. Раніше він ніколи не проходив через нижню палату і досі потребує схвалення верхньої палати та президента Алжиру Абдельмаджида Теббуна, щоб стати законом.

Текст законопроєкту включає понад два десятки статей, одна з яких класифікує 27 видів злочинів, пов'язаних із французьким колоніалізмом, включно з військовими нападами на цивільне населення, надмірним застосуванням збройної сили та використанням нетрадиційної зброї.

Законопроєкт криміналізує те, що законодавці назвали прославлянням французького колоніалізму в будь-якій формі, включно з актами, письмовими висловлюваннями та відео, і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років та штрафу до $7720 для тих, кого визнають винними. Він не дає точного визначення, що вважатиметься прославлянням.

"Законопроєкт не спрямований проти якогось народу, не переслідує помсти й не розпалює ненависть", – заявив голова парламенту Ібрагім Бугалі на початку цього місяця.

"Швидше, він заснований на усталеному принципі, згідно з яким злочини проти людяності не можуть бути стерті протягом часу, виправдані силою або замовчуватися", – продовжив він.