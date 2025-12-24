Алжир требует от Франции извинений и выплаты репараций за более чем столетие колониализма

Алжир (Иллюстративное фото: STR)

Парламент Алжира поддержал законопроект, который требует от Франции извинений и выплаты репараций за 130-летнюю "оккупацию", что, вероятно, обострило вражду с Парижем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В среду, 24 декабря, законодатели проголосовали за законопроект, который объявляет французский колониализм "государственным преступлением" и возлагает на страну ответственность за "военные преступления и преступления против человечности" в период ее правления с 1830 по 1962 год.

Документ также объявляет преступлением любое прославление этого периода.

Этот шаг сделан на фоне того, что отношения между странами достигли самой низкой точки за последние десятилетия после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом году поддержал правление соседнего Марокко над спорной Западной Сахарой. Это возмутило Алжир, который принимает у себя группу, ведущую полувековую борьбу за независимость этой территории.

Аналогичный законопроект впервые был предложен в 1984 году, а затем несколько раз в этом тысячелетии, когда отношения с Парижем были на низком уровне. Ранее он никогда не проходил через нижнюю палату и до сих пор требует одобрения верхней палаты и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, чтобы стать законом.

Текст законопроекта включает более двух десятков статей, одна из которых классифицирует 27 видов преступлений, связанных с французским колониализмом, включая военные нападения на гражданское население, чрезмерное применение вооруженной силы и использование нетрадиционного оружия.

Законопроект криминализирует то, что законодатели назвали прославлением французского колониализма в любой форме, включая акты, письменные высказывания и видео, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до $7720 для тех, кого признают виновными. Он не дает точного определения, что будет считаться прославлением.

"Законопроект не направлен против какого-то народа, не преследует мести и не разжигает ненависть", – заявил председатель парламента Ибрагим Бугали в начале этого месяца.

"Скорее, он основан на устоявшемся принципе, согласно которому преступления против человечности не могут быть стерты в течение времени, оправданы силой или замалчиваться", – продолжил он.