AP: Росія може розробляти зброю для атаки на мережу Starlink

Розвідслужби НАТО підозрюють, що РФ може розробляти нову зброю для використання в космосі

Starlink (Ілюстративне фото: Depisitphotos)

Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову протисупутникову зброю, яка може атакувати систему Starlink. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на розвіддані, з якими ознайомилося агентство.

За інформацією AP, йдеться про так звану зброю "зонної дії", яка має на меті засипати орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул. Це потенційно може вивести з ладу кілька супутників одночасно та несе ризик серйозної побічної шкоди для інших орбітальних систем.

"Найбільшої шкоди, ймовірно, буде завдано сонячним панелям, оскільки вони, мабуть, є найкрихкішою частиною супутників. Однак цього, було б достатньо, щоб пошкодити супутник і, ймовірно, вивести його з ладу", – розповів спеціаліст з космічної безпеки та озброєння в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Клейтон Своуп.

Це може призвести до неконтрольованого хаосу в космосі, який загрожуватиме в тому числі Росії та Китаю. Вони також покладаються на орбітальні супутники для зв’язку, оборони та інших потреб. Такі наслідки можуть стримати Москву від розгортання або використання такої зброї.

У матеріалах розвідки не зазначається, коли така система може бути розгорнута, чи була вона випробувана і на якому етапі перебуває розробка. За словами джерела AP, система перебуває в активній стадії розробки, але інформація про терміни є конфіденційною.

Спеціалістка з космічної безпеки Фонду "Безпечний світ" Вікторія Самсон заявила, що не вірить у практичну реалізацію такої системи. Водночас командувач Космічного відділу канадських збройних сил бригадний генерал Крістофер Хорнер зазначив, що не вважає таку розробку неправдоподібною з огляду на попередні звинувачення США щодо прагнень Росії створити невибіркову ядерну зброю космічного базування.