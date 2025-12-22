AP: Росія може розробляти зброю для атаки на мережу Starlink
Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову протисупутникову зброю, яка може атакувати систему Starlink. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на розвіддані, з якими ознайомилося агентство.
За інформацією AP, йдеться про так звану зброю "зонної дії", яка має на меті засипати орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул. Це потенційно може вивести з ладу кілька супутників одночасно та несе ризик серйозної побічної шкоди для інших орбітальних систем.
"Найбільшої шкоди, ймовірно, буде завдано сонячним панелям, оскільки вони, мабуть, є найкрихкішою частиною супутників. Однак цього, було б достатньо, щоб пошкодити супутник і, ймовірно, вивести його з ладу", – розповів спеціаліст з космічної безпеки та озброєння в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Клейтон Своуп.
Це може призвести до неконтрольованого хаосу в космосі, який загрожуватиме в тому числі Росії та Китаю. Вони також покладаються на орбітальні супутники для зв’язку, оборони та інших потреб. Такі наслідки можуть стримати Москву від розгортання або використання такої зброї.
У матеріалах розвідки не зазначається, коли така система може бути розгорнута, чи була вона випробувана і на якому етапі перебуває розробка. За словами джерела AP, система перебуває в активній стадії розробки, але інформація про терміни є конфіденційною.
Спеціалістка з космічної безпеки Фонду "Безпечний світ" Вікторія Самсон заявила, що не вірить у практичну реалізацію такої системи. Водночас командувач Космічного відділу канадських збройних сил бригадний генерал Крістофер Хорнер зазначив, що не вважає таку розробку неправдоподібною з огляду на попередні звинувачення США щодо прагнень Росії створити невибіркову ядерну зброю космічного базування.
- 27 листопада стало відомо, що на космодромі Байконур після запуску космічного корабля "Союз" пошкоджено єдиний стартовий майданчик для відправлення пілотованих місій. Таким чином РФ втратила можливість запускати людей в космос.
