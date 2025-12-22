AP: Россия может разрабатывать оружие для атаки на сеть Starlink

Разведслужбы НАТО подозревают, что РФ может разрабатывать новое оружие для использования в космосе

Starlink (Иллюстративное фото: Depisitphotos)

Две разведывательные службы стран НАТО подозревают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, которое может атаковать систему Starlink. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на разведданные, с которыми ознакомилось агентство.

По информации AP, речь идет о так называемом оружии "зонного действия", которое имеет целью засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных гранул. Это потенциально может вывести из строя несколько спутников одновременно и несет риск серьезного побочного ущерба для других орбитальных систем.

"Наибольший вред, вероятно, будет нанесен солнечным панелям, поскольку они, пожалуй, являются самой хрупкой частью спутников. Однако этого было бы достаточно, чтобы повредить спутник и, вероятно, вывести его из строя", – рассказал специалист по космической безопасности и вооружению в Центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

Это может привести к неконтролируемому хаосу в космосе, который будет угрожать в том числе России и Китаю. Они также полагаются на орбитальные спутники для связи, обороны и других нужд. Такие последствия могут сдержать Москву от развертывания или использования такого оружия.

В материалах разведки не указывается, когда такая система может быть развернута, была ли она испытана и на каком этапе находится разработка. По словам источника AP, система находится в активной стадии разработки, но информация о сроках является конфиденциальной.

Специалист по космической безопасности Фонда "Безопасный мир" Виктория Самсон заявила, что не верит в практическую реализацию такой системы. В то же время командующий Космическим отделом канадских вооруженных сил бригадный генерал Кристофер Хорнер отметил, что не считает такую разработку неправдоподобной, учитывая предыдущие обвинения США относительно стремлений России создать неизбирательное ядерное оружие космического базирования.