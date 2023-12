Атаки на цивільні судна з Червоного моря перекинулись на Аравійське. США звинуватили Іран

У суботу, 23 грудня, дрон-камікадзе атакував танкер Chem Pluto, який віз нафту з Саудівської Аравії. Міністерство оборони США вважає, що безпілотник запустили з Ірану, пише CNN з посиланням на заяву американських військових.

Напад стався не в Червоному морі, де комерційним перевезенням заважають єменські бойовики-хусити, а в Аравійському – приблизно за 370 км від узбережжя Індії. Постраждалий танкер ходить під прапором Ліберії, належить компанії з Японії, а керується компанією з Нідерландів.

На борту судна виникла пожежа, але її загасили, постраждалих немає.

Берегова охорона Індії повідомила, що на борту танкера знаходиться 21 член екіпажу, після атаки судно почало рухатися в бік Мумбаї.

Центральне командування Збройних сил США повідомило про ще кілька атак на цивільні судна біля Ємену.

Дві протикорабельні балістичні ракети були випущені по міжнародних морських шляхах у південній частині Червоного моря з контрольованих хуситами районів Ємену. Жоден судно не постраждало. Крім того, американський військовий корабель, який патрулював район, збив чотири безпілотні літальні апарати, що рухалися в його напрямку. Про атаки дронів повідомили також два танкери: по одному з них – M/V Blaamen – безпілотник не поцілив, а інший – M/V Saibaba – не отримав серйозних ушкоджень.

