Атаки на цивільні судна з Червоного моря перекинулись на Аравійське. США звинуватили Іран
У суботу, 23 грудня, дрон-камікадзе атакував танкер Chem Pluto, який віз нафту з Саудівської Аравії. Міністерство оборони США вважає, що безпілотник запустили з Ірану, пише CNN з посиланням на заяву американських військових.
Напад стався не в Червоному морі, де комерційним перевезенням заважають єменські бойовики-хусити, а в Аравійському – приблизно за 370 км від узбережжя Індії. Постраждалий танкер ходить під прапором Ліберії, належить компанії з Японії, а керується компанією з Нідерландів.
На борту судна виникла пожежа, але її загасили, постраждалих немає.
Берегова охорона Індії повідомила, що на борту танкера знаходиться 21 член екіпажу, після атаки судно почало рухатися в бік Мумбаї.
Центральне командування Збройних сил США повідомило про ще кілька атак на цивільні судна біля Ємену.
Дві протикорабельні балістичні ракети були випущені по міжнародних морських шляхах у південній частині Червоного моря з контрольованих хуситами районів Ємену. Жоден судно не постраждало. Крім того, американський військовий корабель, який патрулював район, збив чотири безпілотні літальні апарати, що рухалися в його напрямку. Про атаки дронів повідомили також два танкери: по одному з них – M/V Blaamen – безпілотник не поцілив, а інший – M/V Saibaba – не отримав серйозних ушкоджень.
On December 23 two Houthi anti-ship ballistic missiles were fired into international shipping lanes in the Southern Red Sea from Houthi controlled areas of Yemen. No ships reported being impacted by the ballistic missiles.— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 24, 2023
Between 3 and 8 p.m. (Sanaa time), the USS LABOON (DDG… pic.twitter.com/jcBisbXBaS
З 17 жовтня, коли хусити почали атакувати цивільні кораблі, кількість нападів уже сягнула півтора десятка.
- Через атаки хуситів у Червоному морі судна відмовляються від перевезень цим маршрутом і йдуть з Європи до Китаю в обхід, огинаючи Африку. А враховуючи обміління Панамського каналу, судноплавство фактично змушене повернутися до перевезень шляхами, які використовувалися у XVIII столітті.