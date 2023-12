Атаки на гражданские суда из Красного моря перекинулись на Аравийское. США обвинили Иран

В субботу, 23 декабря, дрон-камикадзе атаковал танкер Chem Pluto, который вез нефть из Саудовской Аравии. Министерство обороны США считает, что беспилотник был запущен из Ирана, пишет CNN со ссылкой на заявление американских военных.

Нападение произошло не в Красном море, где коммерческим перевозкам мешают йеменские боевики-хуситы, а в Аравийском – примерно в 370 км от побережья Индии. Пострадавший танкер ходит под флагом Либерии, принадлежит компании из Японии, а управляется компанией из Нидерландов.

На борту судна возник пожар, но его потушили, пострадавших нет.

Береговая охрана Индии сообщила, что на борту танкера находится 21 член экипажа, после атаки судно начало двигаться в сторону Мумбаи.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о еще нескольких атаках на гражданские суда возле Йемена.

Две противокорабельные баллистические ракеты были выпущены по международным морским путям в южной части Красного моря из контролируемых хуситами районов Йемена. Ни одно судно не пострадало. Кроме того, американский военный корабль, патрулировавший район, сбил двигавшиеся в его направлении четыре беспилотных летательных аппарата. Об атаках дронов сообщили также два танкера: по одному из них – M/V Blaamen – беспилотник не попал, а другой – M/V Saibaba – не получил серьезных повреждений.

On December 23 two Houthi anti-ship ballistic missiles were fired into international shipping lanes in the Southern Red Sea from Houthi controlled areas of Yemen. No ships reported being impacted by the ballistic missiles.



Between 3 and 8 p.m. (Sanaa time), the USS LABOON (DDG… pic.twitter.com/jcBisbXBaS