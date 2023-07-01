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MDMA та псилоцибін. В Австралії депресію та ПТСР будуть лікувати психоделіками

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 14:34
MDMA та псилоцибін. В Австралії депресію та ПТСР будуть лікувати психоделіками - Фото
MDMA (Фото: ЕРА)

Австралія першою у світі легалізувала психоделічні препарати по типу MDMA (екстазі) та псилоцибіну для лікування гострих психічних розладів, попри те, що обидві речовини заборонені у країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з 1 липня психіатри Австралії зможуть використовувати екстазі для лікування посттравматичних стресових розладів, а псилоцибіном лікуватимуть депресію.

В Адміністрації терапевтичних товарів аргументували таке рішення тим, що наразі немає альтернативи ефективних варіантів лікування психічних розладів, а MDMA з псилоцибіном "можуть бути унікальними для застосування в медичних цілях".

Водночас зазначається, що вартість може стати перешкодою для багатьох пацієнтів з ПТСР та депресією. Повний курс лікування може коштувати приблизно $16 500.

Співробітник дослідницької та освітньої групи психічного здоров’я та запобігання самогубствам в Університеті Південної Австралії Майк Маскер заявив, що насправді дослідження зазначених препаратів та їхнього впливу на психіку ще тривають.

Довгострокові переваги та ризики їхнього використання наразі  невідомі, тому прогнозів, як довго триватимуть початкові покращення у пацієнтів, немає.

"Це кардинальний крок у психіатрії, оскільки це одна з найбільших еволюцій за останні 70 років. Психоделіки забезпечують глибоку зміну настрою", – сказав він.

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Мілана Головань
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АвстраліяпсихікаПТСРдепресіяMDMAпсилоцибін
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