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MDMA и псилоцибин. В Австралии депрессию и ПТСР будут лечить психоделиками

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 14:34
MDMA и псилоцибин. В Австралии депрессию и ПТСР будут лечить психоделиками - Фото
MDMA (Фото: ЕРА)

Австралия первой в мире легализовала психоделические препараты по типу MDMA (экстази) и псилоцибина для лечения острых психических расстройств, несмотря на то, что оба вещества запрещены в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

С 1 июля психиатры Австралии смогут использовать экстази для лечения посттравматических стрессовых расстройств, а псилоцибином будут лечить депрессию.

В Администрации терапевтических товаров аргументировали такое решение тем, что пока нет альтернативы эффективным вариантам лечения психических расстройств, а MDMA с псилоцибином "могут быть уникальными для применения в медицинских целях".

В то же время, стоимость может стать препятствием для многих пациентов с ПТСР и депрессией. Полный курс лечения может стоить около $16 500.

Сотрудник исследовательской и образовательной группы психического здоровья и предотвращения самоубийств в Университете Южной Австралии Майк Маскер заявил, что на самом деле исследования указанных препаратов и их влияние на психику еще продолжаются.

Долгосрочные преимущества и риски их использования пока неизвестны, поэтому прогнозов, как долго будут продолжаться начальные улучшения у пациентов, нет.

"Это кардинальный шаг в психиатрии, поскольку это одна из самых больших эволюций за последние 70 лет. Психоделики обеспечивают глубокую смену настроения", – сказал он.

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Милана Головань
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