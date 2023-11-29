Біля Японії впав у море конвертоплан ВПС США

Американський військовий конвертоплан V-22 Osprey впав в океан біля західного узбережжя Японії. На борту було вісім людей

Конвертоплан V-22 Osprey (Фото - US Navy)

Американський військовий конвертоплан V-22 Osprey впав в океан біля західного узбережжя Японії. На борту було вісім людей, повідомляє Kyodo.

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Представник берегової охорони Японії заявив, що служба поки не має подробиць про інцидент, який стався біля японського острова Якусіма. Доля людей, які перебували на борту, невідома.

Представник сил США в регіоні повідомив Reuters, що вони поки збирають інформацію про те, що сталося.

Аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом (7:47 за Києвом). Як стверджують свідки, лівий двигун конвертоплана, схоже, спалахнув.

У грудні 2016 року V-22 Osprey здійснив вимушену посадку в океані біля берегів острова Окінава. Після цього Пентагон запроваджував тимчасову заборону на експлуатацію конвертопланів цього типу.

У серпні 2023 року такий самий Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у процесі військових навчань, тоді загинули троє морських піхотинців США.