Возле Японии упал в море конвертоплан ВВС США

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey упал в океан у западного побережья Японии. На борту находились восемь человек

Конвертоплан V-22 Osprey (Фото - U.S. Navy)

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey упал в океан у западного побережья Японии. На борту находились восемь человек, сообщает Kyodo.

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Представитель береговой охраны Японии заявил, что у службы пока нет подробностей об инциденте, который произошел возле японского острова Якусима. Судьба людей, которые находились на борту, неизвестна.

Представитель сил США в регионе сообщил Reuters, что они пока собирают информацию о случившемся.

Авария произошла около 14:47 по местному времени (7:47 по Киеву). Как утверждают свидетели, левый двигатель конвертоплана, видимо, загорелся.

В декабре 2016 года V-22 Osprey совершил вынужденную посадку в океане у берегов острова Окинава. После этого Пентагон вводил временный запрет на эксплуатацию конвертопланов этого типа.

В августе 2023 года такой же Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в ходе военных учений, тогда погибли трое морских пехотинцев США.