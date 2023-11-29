Возле Японии упал в море конвертоплан ВВС США
Американский военный конвертоплан V-22 Osprey упал в океан у западного побережья Японии. На борту находились восемь человек, сообщает Kyodo.
Представитель береговой охраны Японии заявил, что у службы пока нет подробностей об инциденте, который произошел возле японского острова Якусима. Судьба людей, которые находились на борту, неизвестна.
Представитель сил США в регионе сообщил Reuters, что они пока собирают информацию о случившемся.
Авария произошла около 14:47 по местному времени (7:47 по Киеву). Как утверждают свидетели, левый двигатель конвертоплана, видимо, загорелся.
В декабре 2016 года V-22 Osprey совершил вынужденную посадку в океане у берегов острова Окинава. После этого Пентагон вводил временный запрет на эксплуатацию конвертопланов этого типа.
В августе 2023 года такой же Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в ходе военных учений, тогда погибли трое морских пехотинцев США.
- Утром 18 января 2023 года во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибло 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, из них 13 детей.