RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Британія вкладає 4 млрд фунтів у створення нового ударного підводного човна – міноборони

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 19:59
Британія вкладає 4 млрд фунтів у створення нового ударного підводного човна – міноборони - Фото
Концепт субмарини SSN-AUKUS (Фото - Wikipedia)

Британські підприємства уклали контракти на суму 4 млрд фунтів стерлінгів у рамках спільного з Австралією проєкту створення ударного підводного човна наступного покоління з умовною назвою SSN-AUKUS. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Новий атомний підводний човен створюється учасниками тристороннього блоку AUKUS (Австралія – Велика Британія – США), на участь у його проєктуванні та виробництві підписалися компанії BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock Marine.

Як стверджує міноборони, будівництво нового підводного човна планується розпочати "найближчими роками". Ставиться за мету ввести в дію перші британські субмарини класу SSN-AUKUS наприкінці 2030-х років, а перші субмарини виробництва Австралії з'являться на початку 2040-х років.

"Це будуть найбільші, найдосконаліші і найпотужніші ударні підводні човни, які будь-коли були біля Королівського флоту, вони будуть поєднувати найкращі у світі системи виявлення, конструкцію та озброєння на одному кораблі", – йдеться в заяві.

Будівництво SSN-AUKUS Великої Британії планується доручити корабельням Барроу-ін-Фернес. Австралія протягом десятиліття буде створювати власну промислову базу для будівництва субмарин.

AUKUS – оборонний альянс США, Британії та Австралії (за першими літерами їхніх назв). Його створили 15 вересня 2021 року для зміцнення дипломатичної та оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Союзники будуть глибше обмінюватися інформацією і технологіями, а також інтегрують науку і промисловість у сфері оборони. Спочатку зосередяться на кібернетичній сфері, штучному інтелекті та квантових технологіях.

Читайте також: AUKUS. Китай заявив про поширення ядерної загрози новими підводними човнами, Байден заперечив

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Велика БританіяАвстраліяпідводний човенAukusRolls-RoyceBAE SystemsBabcock Marine
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 