Британія вкладає 4 млрд фунтів у створення нового ударного підводного човна – міноборони

Британські підприємства уклали контракти на суму 4 млрд фунтів стерлінгів у рамках спільного з Австралією проєкту створення ударного підводного човна наступного покоління з умовною назвою SSN-AUKUS. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

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Новий атомний підводний човен створюється учасниками тристороннього блоку AUKUS (Австралія – Велика Британія – США), на участь у його проєктуванні та виробництві підписалися компанії BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock Marine.

Як стверджує міноборони, будівництво нового підводного човна планується розпочати "найближчими роками". Ставиться за мету ввести в дію перші британські субмарини класу SSN-AUKUS наприкінці 2030-х років, а перші субмарини виробництва Австралії з'являться на початку 2040-х років.

"Це будуть найбільші, найдосконаліші і найпотужніші ударні підводні човни, які будь-коли були біля Королівського флоту, вони будуть поєднувати найкращі у світі системи виявлення, конструкцію та озброєння на одному кораблі", – йдеться в заяві.

Будівництво SSN-AUKUS Великої Британії планується доручити корабельням Барроу-ін-Фернес. Австралія протягом десятиліття буде створювати власну промислову базу для будівництва субмарин.

AUKUS – оборонний альянс США, Британії та Австралії (за першими літерами їхніх назв). Його створили 15 вересня 2021 року для зміцнення дипломатичної та оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Союзники будуть глибше обмінюватися інформацією і технологіями, а також інтегрують науку і промисловість у сфері оборони. Спочатку зосередяться на кібернетичній сфері, штучному інтелекті та квантових технологіях.

12 березня 2023 року Ріші Сунак та Ентоні Альбанезе прибули до США для зустрічі з Джо Байденом, щоб узгодити деталі тристороннього пакту про підводні човни, спрямовані на протидію Китаю.

14 березня лідери США, Великої Британії та Австралії домовилися збудувати новий флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS.

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