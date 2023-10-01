Британия вкладывает 4 млрд фунтов в создание новейшей ударной подлодки – минобороны

Британские предприятия заключили контракты на сумму 4 млрд фунтов стерлингов в рамках совместного с Австралией проекта создания ударной подводной лодки следующего поколения с условным названием SSN-AUKUS. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

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Новая атомная подводная лодка создается участниками трехстороннего блока AUKUS (Австралия – Великобритания – США), на участие в ее проектировании и производстве подписались компании BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock Marine.

Как утверждает минобороны, строительство новой подлодки планируется начать "в ближайшие годы". Ставится цель ввести в строй первые британские субмарины класса SSN-AUKUS в конце 2030-х годов, а первые субмарины производства Австралии появятся в начале 2040-х годов.

"Это будут самые большие, самые совершенные и мощные ударные подводные лодки, которые когда-либо были у Королевского флота, они будут сочетать лучшие в мире системы обнаружения, конструкцию и вооружение на одном корабле", – говорится в заявлении.

Строительство SSN-AUKUS Великобритании планируется поручить верфям Барроу-ин-Фернесс. Австралия в течение десятилетия будет создавать собственную промышленную базу для строительства субмарин.

AUKUS – оборонный альянс США, Британии и Австралии (по первым буквам их названий). Его создали 15 сентября 2021 года для укрепления дипломатического и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Союзники будут глубже обмениваться информацией и технологиями, а также интегрируют науку и промышленность в сфере обороны. Первоначально сосредоточатся на кибернетической сфере, искусственном интеллекте и квантовых технологиях.

12 марта 2023 года Риши Сунак и Энтони Альбанезе прибыли в США для встречи с Джо Байденом, чтобы согласовать детали трехстороннего пакта о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

14 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить новый флот атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS.

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