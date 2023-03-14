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AUKUS. Китай заявил о распространении ядерной угрозы новыми подлодками, Байден возразил

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 09:57
AUKUS. Китай заявил о распространении ядерной угрозы новыми подлодками, Байден возразил - Фото
Джо Байден, Риши Сунак и Энтони Альбанезе (Фото: EPA)

Китай заявил, что соглашение США, Великобритании и Австралии AUKUS, которое подразумевает создание нового флота атомных подводных лодок, срывает усилия по нераспространению ядерного оружия. Президент США Джо Байден отверг обвинения Пекина. Об этом сообщает BBC.

США, Великобритания и Австралия обнародовали подробности своего плана по созданию нового флота атомных подводных лодок, направленного на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пекин заявил, что крупное военно-морское соглашение AUKUS "наносит ущерб миру и стабильности".

Миссия Китая в ООН обвинила западных союзников в срыве усилий по нераспространению ядерного оружия.

Байден заявил, что сделка направлена на укрепление мира в регионе, и подчеркнул, что атомные подводные лодки будут использовать ядерное топливо, а не нести ядерное оружие.

Выступая вместе с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе в Сан-Диего, Байден подчеркнул, что договор не поставит под угрозу стремление Австралии стать безъядерной страной.

Согласно пакту AUKUS, Австралия должна получить свои первые атомные подводные лодки – как минимум три – из США.

Союзники будут работать над созданием нового флота с использованием передовых технологий, включая реакторы Rolls-Royce британского производства.

С 2027 года США и Великобритания разместят небольшое количество атомных подводных лодок в Перте, Западная Австралия, до того, как в начале 2030-х годов Канберра купит три американских подводных лодки класса Virginia с возможностью покупки еще двух.

После этого планируется спроектировать и построить совершенно новую атомную подводную лодку для ВМС Великобритании и Австралии – модель, которая получила название SSN-AUKUS.

  • 13 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились  построить новый флот атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS.
  • Атомные подводные лодки SSN-AUKUS первого поколения будут построены в рамках масштабного трехстороннего строительного проекта в Великобритании и Австралии.

Читайте также: США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия

Наталія Медведєва
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