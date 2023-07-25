Колишній пастор зізнався у вбивстві 8-річної дівчинки в Пенсільванії у 1975 році

У США колишньому пастору пред'явлено звинувачення у викраденні та вбивстві 8-річної дівчинки у 1975 році. Про це повідомляє CNN.

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Колишнього пастора Девіда Зандстра було заарештовано 17 липня в окрузі Кобб, штат Джорджія, після того як зізнався у вбивстві 8-річної Гретхен Гаррінгтон у 1975 році.

Підозрюваний зізнався після того, як слідство надало нові докази, знайдені на початку цього року завдяки показанням "конфіденційного інформатора" та запису в щоденнику, який вона (інформатор) зробила в 1975 році у віці 10 років.

Справа про зникнення дівчинки була відкрита після того, як Гретхен зникла дорогою до літнього біблійного табору 15 серпня 1975 року. Табір перебував під патронатом християнської реформатської церкви, пастором якої був Зандстра, та реформатської пресвітеріанської церкви, пастором якої був отець Гретхен.

Саме Зандстра зателефонував тоді до поліції, щоб повідомити про зникнення дівчинки. У той час він заперечував, що знав щось про її зникнення, проте увагу слідчих привернули нестикування в його колишніх свідченнях, зокрема, створювалося враження, що він знав про те, у що була одягнена Гретхен того дня, хоча вона так і не прибула до табору.

Через два місяці рештки Гретхен були знайдені, за даними судмедекспертизи, вона загинула від "двох або більше ударів тупим предметом по черепу".

Злочин десятиліттями залишався нерозкритим, поки свідчення однієї з подруг Гретхен та її щоденникові записи на той час не надали слідству нові дані.

Після цього Зандстра зізнався, що запропонував Гретхен підвезти її в літній табір, відвіз дитину до лісового масиву і звелів їй роздягнутися. Коли вона відмовилася, він ударив її кулаком по голові й залишив непритомним у лісі, вважаючи, що вона мертва.

Поліція вважає, що Зандстра може бути винен також в інших випадках домагань до дітей та насильства над ними, і звернулася до тих, хто жив у тому окрузі у середині 1970-х з проханням повідомити про такі випадки.

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