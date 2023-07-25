Бывший пастор признался в убийстве 8-летней девочки в Пенсильвании в 1975 году

В США бывшему пастору предъявлено обвинение в похищении и убийстве 8-летней девочки в 1975 году. Об этом сообщает CNN.

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Бывший пастор Дэвид Зандстра был арестован 17 июля в округе Кобб, штат Джорджия, после того как признался в убийстве 8-летней Гретхен Харрингтон в 1975 году.

Подозреваемый сознался после того, как следствие представило новые доказательства, найденные в начале этого года благодаря показаниям "конфиденциального информатора" и записи в дневнике, которую она (информатор) сделала в 1975 году в возрасте 10 лет.

Дело об исчезновении девочки было открыто после того, как Гретхен пропала по дороге в летний библейский лагерь 15 августа 1975 года. Лагерь находился в ведении христианской реформатской церкви, пастором которой был Зандстра, и реформатской пресвитерианской церкви, пастором которой был отец Гретхен.

Именно Зандстра позвонил тогда в полицию, чтобы сообщить об исчезновении девочки. В то время он отрицал, что знал что-либо о ее исчезновении, однако внимание следователей привлекли нестыковки в его прежних показаниях, в частности, по ним создавалось впечатление, что он знал о том, во что была одета Гретхен в тот день, хотя она так и не прибыла в лагерь.

Два месяца спустя останки Гретхен были найдены, по данным судмедэкспертизы, она погибла от "двух или более ударов тупым предметом по черепу".

Преступление десятилетиями оставалось нераскрытым, пока показания одной из подруг Гретхен и ее дневниковые записи того времени не предоставили следствию новые данные.

После этого Зандстра признался, что предложил Гретхен подвезти ее в летний лагерь, отвез ребенка в лесной массив и велел ей раздеться. Когда она отказалась, он ударил ее кулаком по голове и оставил без сознания в лесу, посчитав, что она мертва.

Полиция считает, что Зандстра может быть виновен также в других случаях домогательств к детям и насилия над ними, и обратилась к жившим в том округе в середине 1970-х с просьбой сообщить о таких случаях.

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