Чотирьох дітей знайшли живими через два тижні після падіння літака у джунглях Колумбії

Чотирьох дітей з Колумбії знайшли живими через два тижні після того, як літак, на якому вони летіли, розбився у джунглях. Серед врятованих 11-місячна дитина, а також діти 4, 9 та 13 років. Про це повідомляє Sky News.

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1 травня літак Cessna 206 перевозив сімох осіб, коли в нього відмовив двигун. Троє дорослих, зокрема пілот, загинули внаслідок падіння, їхні тіла були знайдені всередині літака.

За попередньою інформацією від управління цивільної авіації Колумбії, яке координувало рятувальні роботи, діти вибралися з літака й вирушили у тропічний ліс, щоб знайти допомогу.

Раніше рятувальники за підтримки собак-шукачів знайшли викинуті фрукти, які діти їли, щоб вижити, а також імпровізовані укриття з лісової рослинності.

У рятувальній операції брали участь літаки та вертольоти Повітряних сил Колумбії.

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