UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четверых детей нашли живыми через две недели после падения самолета в джунглях Колумбии

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 13:56
Четверых детей нашли живыми через две недели после падения самолета в джунглях Колумбии - Фото
Фото: EPA

Четверых детей из Колумбии нашли живыми через две недели после того, как самолет, на котором они летели, разбился в джунглях. Среди спасенных 11-месячный ребенок, а также дети четырех, девяти и 13 лет. Об этом сообщает Sky News.

1 мая самолет Cessna 206 перевозил семерых человек, когда у него отказал двигатель. Трое взрослых, в том числе пилот, погибли в результате падения, их тела были обнаружены внутри самолета.

По предварительной информации от управления гражданской авиации Колумбии, которое координировало спасательные работы, дети выбрались из самолета и отправились в тропический лес, чтобы найти помощь.

Ранее спасатели при поддержке собак-искателей нашли выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия из лесной растительности.

В спасательной операции участвовали самолеты и вертолеты воздушных сил Колумбии.

Читайте также: К падению авиации в Брянской области причастна российская ПВО – спикер Воздушных сил

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
авиакатастрофаКолумбия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 