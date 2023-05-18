Четверых детей нашли живыми через две недели после падения самолета в джунглях Колумбии

Четверых детей из Колумбии нашли живыми через две недели после того, как самолет, на котором они летели, разбился в джунглях. Среди спасенных 11-месячный ребенок, а также дети четырех, девяти и 13 лет. Об этом сообщает Sky News.

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1 мая самолет Cessna 206 перевозил семерых человек, когда у него отказал двигатель. Трое взрослых, в том числе пилот, погибли в результате падения, их тела были обнаружены внутри самолета.

По предварительной информации от управления гражданской авиации Колумбии, которое координировало спасательные работы, дети выбрались из самолета и отправились в тропический лес, чтобы найти помощь.

Ранее спасатели при поддержке собак-искателей нашли выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия из лесной растительности.

В спасательной операции участвовали самолеты и вертолеты воздушных сил Колумбии.

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