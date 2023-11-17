Американці поширили у TikTok лист бен Ладена. Кажуть, це "відкрило їм очі на правду" – WP

Американська газета The Washington Post пише, що молоді користувачі соцмережі TikTok "рознесли" відео з "Листом до Америки" лідера терористичної мережі "Аль-Каїда" Усами бен Ладена, в якому він розповідав про мету вбивства майже 3000 американців 11 вересня 2001 року.

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13 листопада користувачка TikTok під псевдонімом _monix2 опублікувала відео, в якому зачитує фрагменти "Листа до Америки". WP пише, що американські ліві спровокували жваве обговорення ролика, попри те, що деякі користувачі народилися пізніше за 2001 рік.

Дехто з молодих американців заявили, що "відео відкрило їм очі на зовнішню політику США та на історію, яку вони ніколи не вивчали".

Хоч ролик із "листом" і не потрапив до трендів TikTok, за хештегом #lettertoamerica перейшли понад два мільйони користувачів популярної соцмережі.

Згодом журналіст американського видання HuffPost Яшар Алі поширив ролик у себе на сторінці у Х (Twitter), додавши, що "інформація змусила багатьох переоцінити те, що зазвичай називають тероризмом". Тоді відео переглянули 28 мільйонів користувачів.

Після того, як копію "листа" видалило британське видання The Guardian, яке публікувало його до хвилі обговорення у TikTok, користувачі соцмережі зробили висновок, що "видалення є доказом мудрості та важливості листа", що спонукало їх і далі поширювати відео.

Речник TikTok Алекс Хаурек заявив, що компанія "проактивно та агресивно" видаляла відео, які рекламують лист, через порушення правил компанії щодо "підтримки будь-якої форми тероризму", і сказав, що "розслідує", як відео потрапили на платформу.

Журналіст WP 16 листопада побачив понад 700 подібних відео, лише частина з яких набрала понад мільйон переглядів. У ролику люди говорили, що "мало знали про бен Ладена, і ставили під сумнів чесність історії, яку їм подають у США".

Дехто казав, що після прочитання "листа" "не міг повернутися до нормального життя", дехто стверджував, що "нас все життя обманювали".

Водночас, пише WP, "лист" містить багато антисемітських висловлювань, заклики до вбивства некомбатантів в усьому світі, особливо у демократичних державах, заклики до геноциду цивільних осіб тощо.

Агентство Reuters писало, що лист, "адресований американському народу", не було підписано, проте спецслужби вважають, що його автором був бен Ладен. За даними представників американських спецслужб, лист, ймовірно, було написано у 2009 році, коли Обама розпочав свій перший термін на посаді президента.

ДОВІДКА. 11 вересня 2001-го року терористи угруповання Аль-Каїда влаштували в США чотири теракти, через які загинуло майже 3000 осіб, 24 пропали безвісти. Відповідальність за організацію атаки на себе взяв Усама бен Ладен, ватажок Аль-Каїди.



Теракти 11 вересня послужили приводом для того, щоб міжнародна коаліція на чолі зі США почала військову операцію проти терористів в Афганістані. Бен Ладена ліквідували у Пакистані у 2011 році, атаку на його табір здійснив невеликий загін у 20-25 спецпризначенців підрозділу Сил спеціальних операцій "Морські котики" ВМС США та два гелікоптери. Операцію організовувало Об’єднане командування спеціальних операцій у співпраці з ЦРУ.



Бен Ладен був ліквідований під час стрілянини, летальний постріл у голову терориста здійснив один із "Морських котиків". Також було вбито двох кур'єрів бен Ладена, а також одного з його синів та жінку, яка використовувалася як щит одним із чоловіків, передає ABC News. Зі слів американських посадовців, бен Ладену пропонували здатися, але він відмовився, терорист сам стріляв зі зброї під час бою. Один з американських вертольотів, CH47 Chinook, був пошкоджений, але не знищений під час операції, і американські сили вирішили знищити його самостійно за допомогою вибухівки. . 11 вересня 2001-го року терористи угруповання Аль-Каїда влаштували в США чотири теракти, через які загинуло майже 3000 осіб, 24 пропали безвісти. Відповідальність за організацію атаки на себе взяв Усама бен Ладен, ватажок Аль-Каїди.Теракти 11 вересня послужили приводом для того, щоб міжнародна коаліція на чолі зі США почала військову операцію проти терористів в Афганістані. Бен Ладена ліквідували у Пакистані у 2011 році, атаку на його табір здійснив невеликий загін у 20-25 спецпризначенців підрозділу Сил спеціальних операцій "Морські котики" ВМС США та два гелікоптери. Операцію організовувало Об’єднане командування спеціальних операцій у співпраці з ЦРУ.Бен Ладен був ліквідований під час стрілянини, летальний постріл у голову терориста здійснив один із "Морських котиків". Також було вбито двох кур'єрів бен Ладена, а також одного з його синів та жінку, яка використовувалася як щит одним із чоловіків, передає ABC News. Зі слів американських посадовців, бен Ладену пропонували здатися, але він відмовився, терорист сам стріляв зі зброї під час бою. Один з американських вертольотів, CH47 Chinook, був пошкоджений, але не знищений під час операції, і американські сили вирішили знищити його самостійно за допомогою вибухівки.

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