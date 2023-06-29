"Дістанемо всюди": ізраїльський Моссад вивіз захопленого терориста з території Ірану

Стали відомі подробиці операції, завдяки якій запобігли теракту на Кіпрі: інформацію про нього вдалося дізнатися у керівника терористичного осередку, якого агентам Моссад перед цим вдалося захопити на території Ірану і вивезти до Ізраїлю, пише The Times of Israel.

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Повідомлення про запобігання теракту проти ізраїльтян на Кіпрі з'явилися 25 червня, тоді зазначалося, що інформацію про загрозу нападу було отримано від Ізраїлю та США.

29 червня Моссад розкрив, що запобігти теракту та заарештувати всіх терористів на Кіпрі вдалося завдяки тому, що його агенти викрали в Ірані, вивезли до Ізраїлю і допитали голову осередку Юсефа Шахбазі-Аббасаліло. Спецслужба також опублікувала відео зі свідченнями терориста.

За заявою терориста, його безпосереднім куратором був Хасан Шуштарі-Заде, який стверджував, що є співробітником зовнішньої розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Шахбазі-Аббасаліло розповів, що для керівництва терактом його перекинули на Кіпр через ту частину, яку контролює Туреччина, за допомогою пакистанських агентів КВІР, які раніше вже робили вбивства за завданням іранців. На місці він отримав через спеціальний мобільний додаток фотографію та адресу ізраїльтянина, якого передбачалося вбити. Однак невдовзі куратор попередив його, що їм зацікавилися спецслужби Кіпру, і наказав терміново повернутися до Ірану, де його викрали агенти Моссад.

Представник Моссад у зв'язку з оприлюдненою інформацією заявив, що ізраїльські спецслужби "досягнуть кожного, хто веде терор проти ізраїльтян, навіть тих, хто ховається в Ірані".

Восени 2022 року Ізраїль попередив Іран: якщо РФ отримає його балістичні ракети, Україні можуть дати сучасну зброю.

23 грудня 2022 року директор Моссада заявив, що Іран збирається розширити проєкт зі збагачення урану і намагається зберегти в таємниці наміри збільшити постачання до Росії "передової зброї" для війни проти України.

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