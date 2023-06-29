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"Достанем везде": израильский Моссад вывез захваченного террориста с территории Ирана

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 22:48
Шахбази-Аббасалилу (Фото - Моссад)

Стали известны подробности операции, благодаря которой был предотвращен теракт на Кипре: информацию о нем удалось узнать у руководителя террористической ячейки, которого агентам Моссад перед этим удалось захватить на территории Ирана и вывезти в Израиль, пишет The Times of Israel.

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Сообщения о предотвращении теракта против израильтян на Кипре появились 25 июня, тогда отмечалось, что информация об угрозе нападения была получена от Израиля и США. 

29 июня Моссад раскрыл, что предотвратить теракт и арестовать всех террористов на Кипре удалось благодаря тому, что его агенты похитили в Иране, вывезли в Израиль и допросили главу центра Юсефа Шахбази-Аббасалило. Спецслужба также опубликовала видео с показаниями террориста.

По заявлению террориста, что его непосредственным куратором был Хасан Шуштари-Заде, который утверждал, что является сотрудником внешней разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Шахбази-Аббасалило рассказал, что для руководства терактом его перебросили на Кипр через ту его часть, которую контролирует Турция, с помощью пакистанских агентов КСИР, которые ранее уже совершали убийства по заданию иранцев. На месте он получил через специальное мобильное приложение фотографию и адрес израильтянина, которого предполагалось убить. Однако вскоре куратор предупредил его, что им заинтересовались спецслужбы Кипра, и приказал срочно вернуться в Иран, где его и похитили агенты Моссад.

Представитель Моссад в связи с обнародованной информацией заявил, что израильские спецслужбы "достанут каждого, кто ведет террор против израильтян, даже тех, кто прячется  в Иране".

Сергей Бережной
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ИзраильИранразведкатеррористыспецоперацияБлижний ВостокКСИРМоссад
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