Дрони США вбили в Сирії одного з лідерів ІДІЛ, хоча їм заважали російські винищувачі

Центральне командування США повідомило, що 7 липня ударом з безпілотника було вбито одного з лідерів Ісламської держави у Східній Сирії Усаму аль-Мухаджира.

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Центком заявив, що Усама аль-Мухаджир, лідер ІДІЛ на сході Сирії, загинув після успішної атаки дрону. Згідно з заявою, удар "завдали ті же MQ-9, які раніше того ж дня зазнавали переслідувань з боку російських літаків у зіткненні, яке тривало майже дві години".

Глава Центрального командування США генерал Майкл Курилла відзначив, що США "ясно дали зрозуміти, що, як і раніше, віддані розгрому ІДІЛ у всьому регіоні".

Знищення Усами аль-Мухаджира підірве здатність ІДІЛ планувати та проводити терористичні атаки. При цьому операції Центкому та його регіональних партнерів в Іраку та Сирії проти ІДІЛ продовжуватимуться, щоб досягти остаточної поразки угруповання.

Зазначається. що в США немає жодних даних, що в результаті удару було вбито мирних жителів, але коаліція вивчає повідомлення про поранених серед цивільного населення, йдеться в повідомленні.

6 липня Центком повідомив, що військовий літак РФ робив небезпечні та непрофесійні дії в безпосередній близькості від американських БПЛА MQ-9, які виконували місію по боротьбі з ІДІЛ у Сирії. Російські літаки скинули сигнальні ракети перед безпілотниками та пролетіли в небезпечній близькості, поставивши під загрозу безпеку всіх задіяних літальних апаратів.

Наголошувалося, що це вже другий випадок небезпечної поведінки російських пілотів за 24 години, попередній мав місце 5 липня. Тоді російські літаки запустили парашутні ракети по безпілотниках і підлетіли до них на небезпечно близьку відстань, змушуючи американських операторів виконувати маневри ухилення.

"Ці події є ще одним прикладом непрофесійних і небезпечних дій російських ВПС, які діють у Сирії, які загрожують безпеці як коаліційних, так і російських сил", – зазначив Центком.

14 березня 2023 року один із двох російських винищувачів Су-27 пошкодив гвинт БПЛА MQ-9 над Чорним морем: ВПС США "затопили" дрон у міжнародних водах.

У Білому домі заявили, що перехоплення безпілотника було "небезпечним" і "непрофесійним", а США продовжать літати над Чорним морем.

15 березня генерал ЗС США Міллі заявив, що безпілотник упав у тій частині Чорного моря, де глибина до 1,5 км, що ускладнює зусилля щодо пошуку уламків.

16 березня в Білому домі визнали, що росіяни дісталися місця падіння MQ-9 біля Криму, але у Вашингтоні не переживають з цього приводу.

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