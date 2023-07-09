UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дроны США убили в Сирии одного из лидеров ИГИЛ, хотя им мешали российские истребители

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 23:59
Дроны США убили в Сирии одного из лидеров ИГИЛ, хотя им мешали российские истребители - Фото
MQ-9 Reaper (Фото: EPA)

Центральное командование США сообщило, что 7 июля ударом с беспилотника был убит один из лидеров Исламского государства в Восточной Сирии Усама аль-Мухаджир.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Центком заявил, что Усама аль-Мухаджир, лидер ИГИЛ на востоке Сирии, погиб после успешной атаки дрона. Согласно заявлению, удар "был нанесен теми же MQ-9, которые ранее в тот же день подвергались преследованиям со стороны российских самолетов в столкновении, которое длилось почти два часа".

Глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла отметил, что США "ясно дали понять, что по-прежнему привержены разгрому ИГИЛ во всем регионе".

Уничтожение Усамы аль-Мухаджира подорвет способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки. При этом операции Центкома и его региональных партнеров в Ираке и Сирии против ИГИЛ будут продолжаться, чтобы добиться окончательного поражения группировки.

Отмечается. что у США нет никаких данных, что в результате удара были убиты мирные жители, но коалиция изучает сообщения о раненых среди гражданского населения, говорится в сообщении.

6 июля Центком сообщил, что военный самолет РФ предпринимал небезопасные и непрофессиональные действия в непосредственной близости от американских БПЛА MQ-9, которые выполняли миссию по борьбе с ИГИЛ в Сирии. Российские самолеты сбросили сигнальные ракеты перед беспилотниками и пролетели в опасной близости, поставив под угрозу безопасность всех задействованных летательных аппаратов.

Отмечалось, что это уже второй случай опасного поведения российских пилотов за 24 часа, предыдущий имел место 5 июля. Тогда российские самолеты запустили парашютные ракеты по беспилотникам и подлетели к ним на опасно близкое расстояние, вынуждая американских операторов выполнять маневры уклонения.

"Эти события представляют собой еще один пример непрофессиональных и небезопасных действий российских ВВС, действующих в Сирии, которые угрожают безопасности как коалиционных, так и российских сил", – отметил Центком.

  • 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
  • 15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.
  • 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СирияигилMQ-9 Reaper
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 