Дроны США убили в Сирии одного из лидеров ИГИЛ, хотя им мешали российские истребители

Центральное командование США сообщило, что 7 июля ударом с беспилотника был убит один из лидеров Исламского государства в Восточной Сирии Усама аль-Мухаджир.

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Центком заявил, что Усама аль-Мухаджир, лидер ИГИЛ на востоке Сирии, погиб после успешной атаки дрона. Согласно заявлению, удар "был нанесен теми же MQ-9, которые ранее в тот же день подвергались преследованиям со стороны российских самолетов в столкновении, которое длилось почти два часа".

Глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла отметил, что США "ясно дали понять, что по-прежнему привержены разгрому ИГИЛ во всем регионе".

Уничтожение Усамы аль-Мухаджира подорвет способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки. При этом операции Центкома и его региональных партнеров в Ираке и Сирии против ИГИЛ будут продолжаться, чтобы добиться окончательного поражения группировки.

Отмечается. что у США нет никаких данных, что в результате удара были убиты мирные жители, но коалиция изучает сообщения о раненых среди гражданского населения, говорится в сообщении.

6 июля Центком сообщил, что военный самолет РФ предпринимал небезопасные и непрофессиональные действия в непосредственной близости от американских БПЛА MQ-9, которые выполняли миссию по борьбе с ИГИЛ в Сирии. Российские самолеты сбросили сигнальные ракеты перед беспилотниками и пролетели в опасной близости, поставив под угрозу безопасность всех задействованных летательных аппаратов.

Отмечалось, что это уже второй случай опасного поведения российских пилотов за 24 часа, предыдущий имел место 5 июля. Тогда российские самолеты запустили парашютные ракеты по беспилотникам и подлетели к ним на опасно близкое расстояние, вынуждая американских операторов выполнять маневры уклонения.

"Эти события представляют собой еще один пример непрофессиональных и небезопасных действий российских ВВС, действующих в Сирии, которые угрожают безопасности как коалиционных, так и российских сил", – отметил Центком.

14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.

16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

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