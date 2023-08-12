Експрезиденту ПАР дозволили не повертатися відбувати строк – в'язниці переповнені
Колишній президент Південно-Африканської республіки Джейкоб Зума не повернувся до в'язниці, і офіційні особи заявляють, що це зроблено для зменшення переповненості південноафриканських в'язниць. Про це повідомляє ВВС.
Зума, засуджений на 15 місяців за неповагу до суду, здався владі у п'ятницю, 11 серпня.
81-річного чоловіка раніше було умовно-достроково звільнено за медичними показаннями, що було визнано судами незаконним.
Міністр юстиції ПАР Рональд Ламола заявив, що експрезиденту дали послаблення через переповненість в'язниць.
За словами офіційних осіб, Зума – один із більш ніж 9000 ув'язнених із "низьким рівнем ризику", звільнених за програмою, яка стартувала у квітні, щоб звільнити місце у в'язницях Південної Африки.
Ламола сказав, що рішення було ухвалено без будь-якого політичного втручання, і що до Зуми немає якогось особливого відношення.
Представник департаменту в'язниць повідомив ВВС, що кількість ув'язнених у Південній Африці зараз на 47% перевищує офіційну місткість тюрем.
Головна опозиційна партія ПАР, Демократичний альянс, заявила, що оскаржить послаблення для Зуми, а правлячий Африканський національний конгрес привітав це рішення.
- У червні 2021 року суд ПАР засудив колишнього президента Джейкоба Зуму до 15 місяців тюремного ув'язнення за неповагу до суду.
- Зума був президентом ПАР до середини лютого 2018-го, а за його правління в ПАР регулярно відбувалися гучні корупційні скандали. Його звинувачували в тому, що він збагатився під час будівництва особистої резиденції, розтративши понад півмільйона доларів із бюджету. Тоді він уникнув імпічменту, оскільки йому надав підтримку парламент країни.
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