RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Експрезиденту ПАР дозволили не повертатися відбувати строк – в'язниці переповнені

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 00:08
Експрезиденту ПАР дозволили не повертатися відбувати строк – в'язниці переповнені - Фото
Джейкоб Зума (Фото - ЕРА)

Колишній президент Південно-Африканської республіки Джейкоб Зума не повернувся до в'язниці, і офіційні особи заявляють, що це зроблено для зменшення переповненості південноафриканських в'язниць. Про це повідомляє ВВС.

Зума, засуджений на 15 місяців за неповагу до суду, здався владі у п'ятницю, 11 серпня.

81-річного чоловіка раніше було умовно-достроково звільнено за медичними показаннями, що було визнано судами незаконним.

Міністр юстиції ПАР Рональд Ламола заявив, що експрезиденту дали послаблення через переповненість в'язниць.

За словами офіційних осіб, Зума – один із більш ніж 9000 ув'язнених із "низьким рівнем ризику", звільнених за програмою, яка стартувала у квітні, щоб звільнити місце у в'язницях Південної Африки.

Ламола сказав, що рішення було ухвалено без будь-якого політичного втручання, і що до Зуми немає якогось особливого відношення.

Представник департаменту в'язниць повідомив ВВС, що кількість ув'язнених у Південній Африці зараз на 47% перевищує офіційну місткість тюрем.

Головна опозиційна партія ПАР, Демократичний альянс, заявила, що оскаржить послаблення для Зуми, а правлячий Африканський національний конгрес привітав це рішення.

  • У червні 2021 року суд ПАР засудив колишнього президента Джейкоба Зуму до 15 місяців тюремного ув'язнення за неповагу до суду.
  • Зума був президентом ПАР до середини лютого 2018-го, а за його правління в ПАР регулярно відбувалися гучні корупційні скандали. Його звинувачували в тому, що він збагатився під час будівництва особистої резиденції, розтративши понад півмільйона доларів із бюджету. Тоді він уникнув імпічменту, оскільки йому надав підтримку парламент країни.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
тюрмаДжейкоб ЗумаПАРафрика
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 