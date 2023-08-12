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Экс-президенту ЮАР разрешили не возвращаться отбывать срок – тюрьмы переполнены

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 00:08
Экс-президенту ЮАР разрешили не возвращаться отбывать срок – тюрьмы переполнены - Фото
Джейкоб Зума (Фото - ЕРА)

Бывший президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума не вернулся в тюрьму, и официальные лица заявляют, что это сделано для уменьшения переполненности южноафриканских тюрем. Об этом сообщает ВВС.

Зума, осужденный на 15 месяцев за неуважение к суду, сдался властям в пятницу, 11 августа.

81-летний мужчина ранее был условно-досрочно освобожден по медицинским показаниям, что было признано судами незаконным.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявил, что экс-президенту дали послабление в связи с переполненностью тюрем.

По словам официальных лиц, Зума – один из более чем 9000 заключенных с "низким уровнем риска", освобожденных по программе, которая стартовала в апреле, чтобы освободить место в тюрьмах Южной Африки.

Ламола сказал, что решение было принято без какого-либо политического вмешательства, и что к Зуме нет какого-то особого отношения.

Представитель департамента тюрем сообщил ВВС, что количество заключенных в Южной Африке сейчас на 47% превышает официальную вместимость тюрем.

Главная оппозиционная партия ЮАР, Демократический альянс, заявила, что оспорит послабление для Зумы, а правящий Африканский национальный конгресс приветствовал это решение.

  • В июне 2021 года суд ЮАР приговорил бывшего президента Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду.
  • Зума был президентом ЮАР до середины февраля 2018-го, а за время его правления в ЮАР регулярно происходили громкие коррупционные скандалы. Его обвиняли в том, что он обогатился во время строительства личной резиденции, растратив более полумиллиона долларов из бюджета. Тогда он избежал импичмента, так как ему оказал поддержку парламент страны.
Оксана Житнюк
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Джейкоб Зумаафрикатюрьмаюар
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