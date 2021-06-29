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За неуважение к суду. Экс-президента ЮАР приговорили к тюремному заключению

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29.06.2021, 18:37
За неуважение к суду. Экс-президента ЮАР приговорили к тюремному заключению - Фото
Джейкоб Зума (Фото: EPA-EFE/PHILL MAGAKOE)

Конституционный суд ЮАР приговорил бывшего президента Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Об этом сообщает BBC.

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Осужденному дали пять дней, чтобы сдаться полиции. В противном случае министр внутренних дел подпишет приказ о его аресте.

Зума был признан виновным в неуважении к суду за неявку на заседания по рассмотрению дел о коррупции в период своего президентства.

Во время пребывания Зумы у власти (с 2009-го по 2018 год) его преследовали коррупционные скандалы, обвинения в сговоре с бизнесменами для принятия выгодных предпринимателям решений.

Бывший президент давал показания только один раз на следствии по делу так называемого "захвата государства", и после этого игнорировал вызовы суда.

Следствие обратилось в Конституционный суд с просьбой о вмешательстве.

Исполняющая обязанности главного судьи Сиси Хампепе заявила, что Зума отказался явиться в суд для объяснения своих действий, вместо этого он предпочел делать провокационные, недостойные и оскорбительные заявления, которые представляли собой преднамеренную попытку поставить под сомнение честность судебной системы.

"У меня нет другого выбора, кроме как отправить господина Зуму в тюрьму, в надежде, что это станет недвусмысленным сигналом ... верховенство закона и правосудие восторжествуют", – сказала Хампепе, перед тем как приговорить Зуму к 15 месяцам лишения свободы.

Бывший президент отрицает свою вину в делах о коррупции и неоднократно заявлял, что стал жертвой политического заговора.

Наталия Медведева
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коррупция Джейкоб Зума юар
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