За неуважение к суду. Экс-президента ЮАР приговорили к тюремному заключению

Конституционный суд ЮАР приговорил бывшего президента Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Об этом сообщает BBC.

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Осужденному дали пять дней, чтобы сдаться полиции. В противном случае министр внутренних дел подпишет приказ о его аресте.

Зума был признан виновным в неуважении к суду за неявку на заседания по рассмотрению дел о коррупции в период своего президентства.

Во время пребывания Зумы у власти (с 2009-го по 2018 год) его преследовали коррупционные скандалы, обвинения в сговоре с бизнесменами для принятия выгодных предпринимателям решений.

Бывший президент давал показания только один раз на следствии по делу так называемого "захвата государства", и после этого игнорировал вызовы суда.

Следствие обратилось в Конституционный суд с просьбой о вмешательстве.

Исполняющая обязанности главного судьи Сиси Хампепе заявила, что Зума отказался явиться в суд для объяснения своих действий, вместо этого он предпочел делать провокационные, недостойные и оскорбительные заявления, которые представляли собой преднамеренную попытку поставить под сомнение честность судебной системы.

"У меня нет другого выбора, кроме как отправить господина Зуму в тюрьму, в надежде, что это станет недвусмысленным сигналом ... верховенство закона и правосудие восторжествуют", – сказала Хампепе, перед тем как приговорить Зуму к 15 месяцам лишения свободы.

Бывший президент отрицает свою вину в делах о коррупции и неоднократно заявлял, что стал жертвой политического заговора.

1 марта суд во Франции признал виновным в коррупции и взяточничестве экс-президента Франции Николя Саркози, его приговорили к трем годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два — условный.

Наталия Медведева

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