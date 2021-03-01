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Экс-президента Франции Саркози приговорили к трем годам тюрьмы

01.03.2021, 15:31
Экс-президента Франции Саркози приговорили к трем годам тюрьмы - Фото
Николя Саркози (фото: ЕРА)

Суд во Франции признал виновным в коррупции и торговле влиянием экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом пишет lefigaro.fr

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Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два — условный. Прокуратура просила для экс-президента четыре года заключения, из которых два — условно.

Суд решил, что Саркози пытался незаконно получить от сотрудника французского суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании по производству косметики L’Oreal Лилиан Бетанкур.

  • В марте 2018 года Саркози задержали по подозрению о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года.
  • Это уже четвертое обвинение, предъявленное Саркози по этому делу. Его также обвинили в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии.
  • 16 октября 2020 года Саркози обвинили в создании преступной группы.

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Станислав Стороженко
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