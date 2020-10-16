Экс-президента Франции Саркози обвинили в создании преступной группировки

Это уже четвертое обвинение против Николя Саркози, его уже обвиняли в пассивной коррупции и нелегальном финансировании избирательной кампании

Французская прокуратура по финансовым преступлениям предъявила 23-му президенту Франции Николя Саркози обвинения в создании преступной группировки. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру республики.

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Расследование дела против Саркози было начато в 2012 году после публикации изданием Mediapart документа, свидетельствующего, что его избирательная кампания 2007 года финансировалась режимом экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Французский суд выясняет вопрос о выплатах одному из бывших соратников Саркози Тьерри Гобера ливийским режимом.

Судьи примут решение о том, мог ли Саркози использовать переводы Гоберу из Ливии для пополнения бюджета своей избирательной компании кампании.

Как отмечает издание, это первый в истории Франции случай, когда такое обвинение выдвигают против президента.

В марте 2018 года Саркози задержали по подозрению о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Это уже четвертое обвинение, предъявленное Саркози по этому делу. Его также обвинили в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии.

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Станислав Стороженко

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