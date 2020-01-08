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Экс-президента Франции будут судить по делу о коррупции

Экс-президента Франции будут судить по делу о коррупции - Фото
Николя Саркози (Фото: EPA)
08.01.2020, 20:20

Судебный процесс над Николя Саркози начнется 5 октября 2020 года

Судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции начнется 5 октября 2020 года и продлится три недели. Об этом сообщил парижский суд, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках  и давлении с целью получения секретной судебной информации по делу, которое с тех пор было прекращено.

64-летний Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После этого ему предъявили несколько обвинений.

В октябре 2019 года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2012 года. Следователи утверждают, что он потратил в два раза больше установленного лимита и пользовался поддельными счетами. По этому обвинению Саркози может получить до года тюремного заключения и штраф. Дата начала слушаний пока не названа.

Другое обвинение касается финансирования предвыборной кампании 2007 года, когда Саркози выиграл. В этом случае его подозревают в получении незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

Саркози не первый экс-президент Франции, который может предстать перед судом. Его предшественник Жак Ширак в 2011 году был признан виновным в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств во время работы на должности мэра Парижа.

4 августа 2017 года сообщалось, что Саркози может быть вовлечен в уголовное расследование о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре.

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николя саркози коррупция
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