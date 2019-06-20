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20.06.2019, 07:10

Экс-президент Франции предстанет перед судом по делу о коррупции

Экс-президент Франции предстанет перед судом по делу о коррупции - Фото
Николя Саркози (фото - EPA)

Дата начала судебного процесса пока неизвестна

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и незаконном оказании давления на следствие. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего главы государства об отмене передачи в суд этого дела,

Согласно материалам дела, на которые ссылается агентство AFP, в 2014 году Саркози через своего адвоката пытался подкупить Жильбера Азибера, который в то время занимал должность прокурора при кассационном суде.

"Бывший глава государства интересовался информацией по делу о предположительно незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году со стороны обладательницы многомиллиардного состояния, наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. За эту информацию экс-президент якобы предлагал Азиберу престижный пост в Монако", -  отмечается в сообщении.

В 2013 году Саркози был оправдан по обвинению в том, что он воспользовался деньгами Беттанкур. Однако телефонные переговоры между Саркози и его адвокатом, которые были перехвачены органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

Сам Саркози отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

4 августа 2017 года сообщалось, что Саркози может быть вовлечен в уголовное расследование о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Теги: коррупция, суд, франция, николя саркози
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