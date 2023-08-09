Експедиція на Місяць: екіпаж вперше оглянув свій корабель – фото
Екіпаж із чотирьох астронавтів, які, як планується, візьмуть участь у польоті навколо Місяця у 2024 році, вперше оглянув свій космічний корабель. Про це повідомляє Associated Press.
Члени основного екіпажу експедиції – командир Грегорі Вайсмен, пілот Віктор Гловер, фахівці Крістіна Кох та Джеремі Хансен – оглянули незакінчену капсулу Orion та поділилися враженнями про неї на пресконференції на мисі Канаверал.
"Це ні на що інше не схоже... Я навіть зіщулилася", – сказала журналістам Крістіна Кох.
NASA планує здійснити пілотований обліт Місяця наприкінці 2024 року, проте інженерам ще доведеться вирішити кілька серйозних проблем. Зокрема, випробувальний політ у 2022 році виявив дефекти конструкції теплового щита апарату.
Наступні пілотовані польоти в межах програми Artemis, які передбачають власне висадку двох астронавтів на поверхню Місяця, поки що заплановані на кінець 2025 року, але можуть бути перенесені через проблеми з готовністю корабля Starship. Його розробкою займається компанія Ілона Маска SpaceX. Єдине зараз випробування Starship закінчилося вибухом корабля через кілька хвилин після старту, і в NASA стурбовані тим, що він може бути не готовий до запланованого терміну.
У NASA заявили, що Starship до повноцінного включення до програми Artemis має показати кілька успішних випробувальних польотів навколомісячною орбітою і провести "генеральну репетицію" висадки на Місяць.
З 1969 до 1972 року NASA в межах програми Apollo здійснило шість успішних пілотованих посадок на Місяць.
- У березні 2019 року адміністрація президента Трампа дала вказівку NASA відправити астронавтів на Місяць до кінця 2024 року.
- У червні 2023 року NASA показало новий місяцехід для місії Artemis.
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