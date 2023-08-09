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Експедиція на Місяць: екіпаж вперше оглянув свій корабель – фото

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 09:52
Експедиція на Місяць: екіпаж вперше оглянув свій корабель – фото - Фото
Члени екіпажу Artemis 2 на тлі космічної капсули Orion (Фото - EPA)

Екіпаж із чотирьох астронавтів, які, як планується, візьмуть участь у польоті навколо Місяця у 2024 році, вперше оглянув свій космічний корабель. Про це повідомляє Associated Press.

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Члени основного екіпажу експедиції – командир Грегорі Вайсмен, пілот Віктор Гловер, фахівці Крістіна Кох та Джеремі Хансен – оглянули незакінчену капсулу Orion та поділилися враженнями про неї на пресконференції на мисі Канаверал.

"Це ні на що інше не схоже... Я навіть зіщулилася", – сказала журналістам Крістіна Кох.

Космічна капсула Orion (Фото – EPA)

Космічна капсула Orion (Фото – EPA)

Космічна капсула Orion (Фото – EPA)

NASA планує здійснити пілотований обліт Місяця наприкінці 2024 року, проте інженерам ще доведеться вирішити кілька серйозних проблем. Зокрема, випробувальний політ у 2022 році виявив дефекти конструкції теплового щита апарату.

Наступні пілотовані польоти в межах програми Artemis, які передбачають власне висадку двох астронавтів на поверхню Місяця, поки що заплановані на кінець 2025 року, але можуть бути перенесені через проблеми з готовністю корабля Starship. Його розробкою займається компанія Ілона Маска SpaceX. Єдине зараз випробування Starship закінчилося вибухом корабля через кілька хвилин після старту, і в NASA стурбовані тим, що він може бути не готовий до запланованого терміну.

У NASA заявили, що Starship до повноцінного включення до програми Artemis має показати кілька успішних випробувальних польотів навколомісячною орбітою і провести "генеральну репетицію" висадки на Місяць.

З 1969 до 1972 року NASA в межах програми Apollo здійснило шість успішних пілотованих посадок на Місяць.

  • У березні 2019 року адміністрація президента Трампа дала вказівку NASA відправити астронавтів на Місяць до кінця 2024 року.
  • У червні 2023 року NASA показало новий місяцехід для місії Artemis.

Читайте також: NASA може побудувати кілька баз на Місяці замість одного табору на полюсі

Сергій Бережний
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