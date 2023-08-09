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Экспедиция на Луну: экипаж впервые осмотрел свой корабль – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 09:52
Экспедиция на Луну: экипаж впервые осмотрел свой корабль – фото - Фото
Члены экипажа Artemis 2 на фоне космической капсулы Orion (Фото - EPA)

Экипаж из четырех астронавтов, которые, как планируется, примут участие в облете Луны в 2024 году, впервые осмотрел свой космический корабль. Об этом сообщает Associated Press.

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Члены основного экипажа экспедиции – командир Грегори Уайсмен, пилот Виктор Гловер, специалисты Кристина Кох и Джереми Хансен – осмотрели незаконченную капсулу Orion и поделились впечатлениями о ней на пресс-конференции на мысе Канаверал.

"Это ни на что другое не похоже... Я даже зажмурилась", — сказала журналистам Кристина Кох.

Космическая капсула Orion (Фото – EPA)

Космическая капсула Orion (Фото – EPA)

Космическая капсула Orion (Фото – EPA)

NASA планирует осуществить пилотируемый облет Луны в конце 2024 года, однако инженерам еще предстоит решить несколько серьезных проблем. В частности, испытательный полет в 2022 году выявил дефекты конструкции теплового щита спускаемого аппарата.

Следующие пилотируемые полеты в рамках программы Artemis, которые предусматривают собственно высадку двух астронавтов на поверхность Луны, пока запланированы на конец 2025 года, но могут быть перенесены из-за проблем с готовностью корабля Starship. Его разработкой занимается компания Илона Маска SpaceX. Единственное на данный момент испытание Starship закончилось взрывом корабля через несколько минут после старта, и в NASA обеспокоены тем, что он может быть не готов к запланированному сроку.

В NASA заявили, что Starship до полноценного включения в программу Artemis должен показать несколько успешных испытательных полетов по окололунной орбите и провести "генеральную репетицию" высадки на Луну.

С 1969 по 1972 год NASA в рамках программы Apollo осуществило шесть успешных пилотируемых посадок на Луну. 

  • В марте 2019 года администрация президента Трампа дала указание NASA отправить астронавтов на Луну до конца 2024 года.
  • В июне 2023 года NASA показало новый луноход для миссии Artemis.

Читайте также: NASA может построить несколько баз на Луне вместо одного лагеря на полюсе

Сергей Бережной
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