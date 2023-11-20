RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Експрезидента Бразилії підозрюють у "переслідуванні" горбатого кита – The Guardian

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 12:00
Експрезидента Бразилії підозрюють у
Хвіст кита (Фото: ЕРА/ERNESTO GUZMAN JR)

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару підозрюють у "переслідуванні" горбатого кита під час відпустки в місті Сан-Себастьян, федеральна поліція країни розпочала розслідування. Про це повідомляє The Guardian.

Законодавство Бразилії забороняє "навмисне переслідування будь-яких видів китоподібних". До цих тварин заборонено наближатися на водному транспорті із запущеним двигуном ближче, ніж на 100 метрів, а також шуміти за 300 метрів від них.

Журналісти пишуть, що у червні людину, схожу на експрезидента Бразилії помітили та зафільмували за 15 км від горбатого кита. Чоловік катався на водному скутері та знімав тварину на телефон.

Болсонару заперечує ці заяви та називає їх "політичним переслідуванням".

  • Слідчий комітет Сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав звинуватити Болсонару в дев'яти злочинах під час боротьби з пандемією коронавірусу. Серед них – злочини проти людяності.

Читайте також: В Японії на берег викинуло тушу 14-метрового кита – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Бразиліяжаїр болсонарупідозракит

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 