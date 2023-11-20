Експрезидента Бразилії підозрюють у "переслідуванні" горбатого кита – The Guardian

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару підозрюють у "переслідуванні" горбатого кита під час відпустки в місті Сан-Себастьян, федеральна поліція країни розпочала розслідування. Про це повідомляє The Guardian.

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Законодавство Бразилії забороняє "навмисне переслідування будь-яких видів китоподібних". До цих тварин заборонено наближатися на водному транспорті із запущеним двигуном ближче, ніж на 100 метрів, а також шуміти за 300 метрів від них.

Журналісти пишуть, що у червні людину, схожу на експрезидента Бразилії помітили та зафільмували за 15 км від горбатого кита. Чоловік катався на водному скутері та знімав тварину на телефон.

Болсонару заперечує ці заяви та називає їх "політичним переслідуванням".

Слідчий комітет Сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав звинуватити Болсонару в дев'яти злочинах під час боротьби з пандемією коронавірусу. Серед них – злочини проти людяності.

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