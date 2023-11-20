Экс-президента Бразилии подозревают в "преследовании" горбатого кита – The Guardian

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подозревается в "преследовании" горбатого кита во время отпуска в городе Сан-Себастьян, федеральная полиция страны начала расследование. Об этом сообщает The Guardian.

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Законодательство Бразилии запрещает "преднамеренное преследование любых видов китообразных". К этим животным запрещено приближаться на водном транспорте с запущенным двигателем ближе, чем на 100 метров, а также шуметь в 300 метрах от них.

Журналисты пишут, что в июне человека, похожего на экс-президента Бразилии, заметили в 15 км от горбатого кита. Мужчина катался на водном скутере и снимал животное на телефон.

Болсонару отрицает эти заявления и называет их "политическим преследованием".

Следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал обвинить Болсонару в девяти преступлениях в борьбе с пандемией коронавируса. Среди них – преступления против человечности.

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