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Не справился с COVID-19. В Сенате Бразилии одобрили девять обвинений против Болсонару

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27.10.2021, 07:57
Не справился с COVID-19. В Сенате Бразилии одобрили девять обвинений против Болсонару - Фото
Жаир Болсонару (Фото: Carolina Antunes/PR/gov.br)

Следственная комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал предъявить президенту страны Жаиру Болсонару обвинения в девяти преступлениях в ходе борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Reuters. Среди обвинений – преступления против человечности.

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Отчет готовился контролируемым оппозицией комитетом в течение шести месяцев, он занимает более 1300 страниц. Кроме Болсонару, в преступлениях обвиняются еще 77 человек.

В предварительном варианте отчета Болсонару также обвиняли в геноциде и убийствах, но эти обвинения были сняты "по техническим причинам".

Пресс-служба Болсонару пока не комментировала доклад.

Журналисты отмечают, что предъявление обвинений Болсонару маловероятно: их должен выдвигать назначенный президентом генпрокурор.

В то же время, в отчете отмечается растущая изоляция Болсонару в преддверии выборов, а популярность бразильского президента падает из-за его неспособности справиться с пандемией и устойчиво высокой инфляцией.

  • В июле 2020 года бразильские профсоюзы подали на президента в суд, поскольку тот не защитил жителей страны от COVID-19.
  • В июне 2021-го в нескольких бразильских городах прошли протесты с требованием импичмента Болсонару. Его обвиняли в возможной коррупции при закупках индийской вакцины от коронавируса.
  • 20 октября стало известно, что в Сенате Бразилии намерены выдвинуть обвинения Болсонару из-за ошибок при борьбе с коронавирусом.

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Денис Юдин
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Бразилия Жаир Болсонару коронавирус COVID-19
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