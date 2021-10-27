Не справился с COVID-19. В Сенате Бразилии одобрили девять обвинений против Болсонару

Следственная комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал предъявить президенту страны Жаиру Болсонару обвинения в девяти преступлениях в ходе борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Reuters. Среди обвинений – преступления против человечности.

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Отчет готовился контролируемым оппозицией комитетом в течение шести месяцев, он занимает более 1300 страниц. Кроме Болсонару, в преступлениях обвиняются еще 77 человек.

В предварительном варианте отчета Болсонару также обвиняли в геноциде и убийствах, но эти обвинения были сняты "по техническим причинам".

Пресс-служба Болсонару пока не комментировала доклад.

Журналисты отмечают, что предъявление обвинений Болсонару маловероятно: их должен выдвигать назначенный президентом генпрокурор.

В то же время, в отчете отмечается растущая изоляция Болсонару в преддверии выборов, а популярность бразильского президента падает из-за его неспособности справиться с пандемией и устойчиво высокой инфляцией.

В июле 2020 года бразильские профсоюзы подали на президента в суд, поскольку тот не защитил жителей страны от COVID-19.

В июне 2021-го в нескольких бразильских городах прошли протесты с требованием импичмента Болсонару. Его обвиняли в возможной коррупции при закупках индийской вакцины от коронавируса.

20 октября стало известно, что в Сенате Бразилии намерены выдвинуть обвинения Болсонару из-за ошибок при борьбе с коронавирусом.

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Денис Юдин

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