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В Бразилии прошли протесты против Болсонару: требуют импичмента

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 09:20
В Бразилии прошли протесты против Болсонару: требуют импичмента - Фото
Протесты против Болсонару в Бразилии (Фото – Joedson Alves)

В нескольких бразильских городах вчера, 24 июля 2021 года, прошли протесты с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару, сообщает Reuters.

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Популярность Болсонару упала в последние недели из-за коррупционных скандалов на фоне пандемии коронавируса.

В следующем году Болсонару предстоит переизбрание, его соперником вероятно станет представитель левых Луис Инасиу Лула да Силва. Сейчас Болсонару проигрывает ему по опросам, отмечают журналисты.

Сенат Бразилии расследует дело против Болсонару о возможной коррупции при закупках индийской вакцины от коронавируса.

За время пандемии в Бразилии умерли почти 550 000 человек, на 24 июля страна находилась на третьем месте в мире по общему числу заболевших и на втором по числу умерших от COVID-19.

Болсонару широко критиковали за игнорирование серьезности болезни и противодействие карантинным мерам.

Денис Юдин
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Луис Инасиу Лула да Силва протесты Бразилия импичмент Жаир Болсонару
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