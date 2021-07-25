В Бразилии прошли протесты против Болсонару: требуют импичмента

В нескольких бразильских городах вчера, 24 июля 2021 года, прошли протесты с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару, сообщает Reuters.

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Популярность Болсонару упала в последние недели из-за коррупционных скандалов на фоне пандемии коронавируса.

В следующем году Болсонару предстоит переизбрание, его соперником вероятно станет представитель левых Луис Инасиу Лула да Силва. Сейчас Болсонару проигрывает ему по опросам, отмечают журналисты.

Сенат Бразилии расследует дело против Болсонару о возможной коррупции при закупках индийской вакцины от коронавируса.

За время пандемии в Бразилии умерли почти 550 000 человек, на 24 июля страна находилась на третьем месте в мире по общему числу заболевших и на втором по числу умерших от COVID-19.

Болсонару широко критиковали за игнорирование серьезности болезни и противодействие карантинным мерам.

В июне 2020 года Болсонару заболел коронавирусом, назвав его легким "гриппком".

В июле того же года бразильские профсоюзы подали на президента в суд, поскольку тот не защитил жителей страны от COVID-19.

В ноябре Болсонару отказался вакцинироваться от коронавируса.

В декабре Болсонару назвали самым коррумпированным человеком 2020 года.

Денис Юдин

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