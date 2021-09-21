Президента-антивакцинатора пустили в ООН, но не в ресторан – пришлось есть пиццу на улице
Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Но после этого его не пустили в рестораны города, потому что он не вакцинирован. В итоге Болсонару обедал пиццей на улице. Об этом сообщает Reuters.
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Жаир Болсонару с двумя представителями делегации ел пиццу на улице возле отеля на Манхэттене, где он остановился, так как без сертификата о вакцинации президента отказывались пускать в рестораны.
Накануне президент Генассамблеи Абдулла Шахид призывал лидеров всех 193 государств-членов вакцинироваться против COVID-19. Президент Бразилии же посчитал, что "его иммунная система достаточно сильна, чтобы не заразиться коронавирусом".
- 20 сентября 2021 года стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН, потому что вакцинировался российским Sputnik V.
- В ночь на 21 сентября 2021 года по киевскому времени президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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