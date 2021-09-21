Президента-антивакцинатора пустили в ООН, но не в ресторан – пришлось есть пиццу на улице

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Но после этого его не пустили в рестораны города, потому что он не вакцинирован. В итоге Болсонару обедал пиццей на улице. Об этом сообщает Reuters.

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Жаир Болсонару с двумя представителями делегации ел пиццу на улице возле отеля на Манхэттене, где он остановился, так как без сертификата о вакцинации президента отказывались пускать в рестораны.

Накануне президент Генассамблеи Абдулла Шахид призывал лидеров всех 193 государств-членов вакцинироваться против COVID-19. Президент Бразилии же посчитал, что "его иммунная система достаточно сильна, чтобы не заразиться коронавирусом".

20 сентября 2021 года стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН, потому что вакцинировался российским Sputnik V.

В ночь на 21 сентября 2021 года по киевскому времени президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Владислава Михайленко

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