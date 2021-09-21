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Президента-антивакцинатора пустили в ООН, но не в ресторан – пришлось есть пиццу на улице

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 17:36
Президента-антивакцинатора пустили в ООН, но не в ресторан – пришлось есть пиццу на улице - Фото
Фото: Instagram / gilsonmachadoneto

Президент Бразилии Жаир Болсонару сегодня выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Но после этого его не пустили в рестораны города, потому что он не вакцинирован. В итоге Болсонару обедал пиццей на улице. Об этом сообщает Reuters.

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Жаир Болсонару с двумя представителями делегации ел пиццу на улице возле отеля на Манхэттене, где он остановился, так как без сертификата о вакцинации президента отказывались пускать в рестораны.

Накануне президент Генассамблеи Абдулла Шахид призывал лидеров всех 193 государств-членов вакцинироваться против COVID-19. Президент Бразилии же посчитал, что "его иммунная система достаточно сильна, чтобы не заразиться коронавирусом". 

  • 20 сентября 2021 года стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН, потому что вакцинировался российским Sputnik V.
  • В ночь на 21 сентября 2021 года по киевскому времени президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Читайте также: Кулеба назвал "красную нить" визита Зеленского на Генассамблею ООН – это Крым

Владислава Михайленко
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ООН президент пицца генассамблея коронавирус COVID-19 антивакцинаторы болсонару
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