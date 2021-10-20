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Президента Бразилии хотят обвинить в массовых убийствах за "проваленную борьбу с СOVID-19"

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 10:49
Президента Бразилии хотят обвинить в массовых убийствах за
Жаир Болсонару (Фото: Joedson Alves/EPA)

Известному антивакцинаторскими высказываниями президенту Бразилии Жаиру Болсонару хотят выдвинуть обвинения в массовом убийстве сограждан из-за ошибок правительства при борьбе с пандемией СOVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Обвинения рекомендует выдвинуть комиссия Сената на основе отчета оппозиционера Ренана Калхейроса, который расследовал эффективность борьбы Бразилии с COVID-19. В подготовленном им 1200-страничном документе он обвиняет политику администрации Болсонару в более чем половине всех смертей от вируса в стране.

Президент "необоснованно надеялся на теорию коллективного иммунитета", и из-за этого отказался закупать вакцину на раннем этапе, что привело к отсрочке кампании по вакцинации, говорится в отчете. Также автор заявляет, что президент "несет основную ответственность за ошибки правительства, допущенные во время пандемии COVID-19".

Комиссия предлагает выдвинуть обвинения также трем сыновьям Болсонару: сенатору Флавио, федеральному депутату Эдуардо и члену городского совета Карлосу. Они якобы распространяли дезинформацию, которая пропагандирует "несоблюдение санитарных мер по сдерживанию пандемии".

Всего в отчете рекомендуется возбудить 13 уголовных дел против Болсонару. Одно из них – за геноцид коренного населения Бразилии, который сделал их общины уязвимыми для вируса.

Болсонару часто критиковали эксперты за то, что он выступал против карантина, отказывался носить маску на публике и вакцинироваться.

СПРАВКА. В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 21 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений болезни скончались 603 855 человек. Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших от COVID-19, уступая только США.

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Елизавета Кумбер
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суд Жаир Болсонару Бразилия пандемия коронавирус
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