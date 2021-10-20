Президента Бразилии хотят обвинить в массовых убийствах за "проваленную борьбу с СOVID-19"
Известному антивакцинаторскими высказываниями президенту Бразилии Жаиру Болсонару хотят выдвинуть обвинения в массовом убийстве сограждан из-за ошибок правительства при борьбе с пандемией СOVID-19. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Обвинения рекомендует выдвинуть комиссия Сената на основе отчета оппозиционера Ренана Калхейроса, который расследовал эффективность борьбы Бразилии с COVID-19. В подготовленном им 1200-страничном документе он обвиняет политику администрации Болсонару в более чем половине всех смертей от вируса в стране.
Президент "необоснованно надеялся на теорию коллективного иммунитета", и из-за этого отказался закупать вакцину на раннем этапе, что привело к отсрочке кампании по вакцинации, говорится в отчете. Также автор заявляет, что президент "несет основную ответственность за ошибки правительства, допущенные во время пандемии COVID-19".
Комиссия предлагает выдвинуть обвинения также трем сыновьям Болсонару: сенатору Флавио, федеральному депутату Эдуардо и члену городского совета Карлосу. Они якобы распространяли дезинформацию, которая пропагандирует "несоблюдение санитарных мер по сдерживанию пандемии".
Всего в отчете рекомендуется возбудить 13 уголовных дел против Болсонару. Одно из них – за геноцид коренного населения Бразилии, который сделал их общины уязвимыми для вируса.
Болсонару часто критиковали эксперты за то, что он выступал против карантина, отказывался носить маску на публике и вакцинироваться.
- В июне 2020 года Болсонару заболел коронавирусом, назвав его легким "гриппком".
- В июле того же года бразильские профсоюзы подали на президента в суд, поскольку тот не защитил жителей страны от COVID-19.
- В июне 2021-го в нескольких бразильских городах прошли протесты с требованием импичмента Болсонару. Его обвиняли в возможной коррупции при закупках индийской вакцины от коронавируса.
Читайте также: Президента-антивакцинатора пустили в ООН, но не в ресторан – пришлось есть пиццу на улице
Комментарии