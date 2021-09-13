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В Японии на берег выбросило тушу 14-метрового кита – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 12:29
В Японии на берег выбросило тушу 14-метрового кита – видео - Фото
Туша кита (Фото - ЕРА)

В Японии в городе Одавара на побережье обнаружили мертвого усатого кита длиной около 14 метров. Об этом сообщает NHK

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Тушу кита выявили около 06:40 13 сентября на берегу города Одавара (префектура Канагава).

По данным властей префектуры, усатый кит лежал мертвым на берегу и выглядел как взрослый кашалот.

Представитель префектурного музея сфотографировал и измерил длину кита, планируется собрать материалы для исследований. Также вокруг собрались жители города и ученики местной начальной школы.

Мужчина, живущий неподалеку, сказал, что видит усатых китов, выброшенных на берег, примерно раз в несколько лет, но я был удивлен, увидев настолько крупного кита.

  • В 1982 году члены Международной комиссии по промыслу китов, в которую входила Япония, договорились о введении моратория на коммерческий вылов китов.
  • Япония все эти годы продолжала вести охоту на китов, но в научных целях – как заявляли власти, в рамках исследовательской антарктической программы JARPA. Тем не менее, экологи неоднократно обвиняли Японию в том, что на самом деле в стране ведется коммерческий промысел, а мясо китов продается в японских ресторанах и магазинах.
  • В декабре 2018 года Япония объявила о намерении выйти из Международной китобойной комиссии, а летом 2019-го впервые за 33 года возобновила охоту на китов в коммерческих целях.

Смотрите также: Смогли вытащить на берег. У побережья Италии обнаружили 70-тонную тушу кита: видео 

Оксана Житнюк
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кит япония кашалот туша Канагава
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