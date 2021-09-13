В Японии на берег выбросило тушу 14-метрового кита – видео
В Японии в городе Одавара на побережье обнаружили мертвого усатого кита длиной около 14 метров. Об этом сообщает NHK.
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Тушу кита выявили около 06:40 13 сентября на берегу города Одавара (префектура Канагава).
По данным властей префектуры, усатый кит лежал мертвым на берегу и выглядел как взрослый кашалот.
Представитель префектурного музея сфотографировал и измерил длину кита, планируется собрать материалы для исследований. Также вокруг собрались жители города и ученики местной начальной школы.
Мужчина, живущий неподалеку, сказал, что видит усатых китов, выброшенных на берег, примерно раз в несколько лет, но я был удивлен, увидев настолько крупного кита.
13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV
- В 1982 году члены Международной комиссии по промыслу китов, в которую входила Япония, договорились о введении моратория на коммерческий вылов китов.
- Япония все эти годы продолжала вести охоту на китов, но в научных целях – как заявляли власти, в рамках исследовательской антарктической программы JARPA. Тем не менее, экологи неоднократно обвиняли Японию в том, что на самом деле в стране ведется коммерческий промысел, а мясо китов продается в японских ресторанах и магазинах.
- В декабре 2018 года Япония объявила о намерении выйти из Международной китобойной комиссии, а летом 2019-го впервые за 33 года возобновила охоту на китов в коммерческих целях.
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