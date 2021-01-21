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Смогли вытащить на берег. У побережья Италии обнаружили 70-тонную тушу кита: видео видео

21.01.2021, 18:00
Туша кита (скриншот с видео)
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17 января неподалеку от Неаполя у побережья Средиземного моря аквалангисты обнаружили громадную тушу кита. Млекопитающее весом порядка 70 тонн было уже мертво, но рядом плавал китенок – он и привел спасателей к месту происшествия, пишет BBC.

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Вытащить кита на берег береговой охране удалось только спустя несколько дней – по их словам, это была "самая массивная туша", которую они когда-либо видели. В операции также пришлось задействовать два судна.

После кита отбуксировали к порту Неаполя, где ученые проведут вскрытие. В дальнейшем скелет млекопитающего планируют выставить в местном музее.

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Дарья Мостовая
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