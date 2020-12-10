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В Нью-Йорк на Манхэттен приплыл горбатый кит – фото, видео

10.12.2020, 12:20
В Нью-Йорк на Манхэттен приплыл горбатый кит – фото, видео - Фото
Кит в Нью-Йорке (фото - Twitter:AndresJavier)

В реке Гудзон у Манхэттена в Нью-Йорке был замечен горбатый кит. Об этом сообщает Fox 5 NY

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Некоммерческая организация Gotham Whale заявила, что кита в районе Манхэттена видели в понедельник и вторник. Исследователи призвала всех владельцев суден, которые плавают в этом районе быть осторожными, чтобы не поранить животное.

В организации отмечают, что в последние годы в водах вокруг Нью-Йорка наблюдается огромная популяция китов, пишет Reuters. Причина, из-за которой они приплывают к городу, это желание поесть - киты нашли здесь менхэденов, это вид лучеперых рыб, которых местные рыбаки называют "бункерами". 

Сообщается, что кита также видели неподалеку от Статуи Свободы.

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Станислав Стороженко
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