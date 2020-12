В Нью-Йорк на Манхэттен приплыл горбатый кит – фото, видео

В реке Гудзон у Манхэттена в Нью-Йорке был замечен горбатый кит. Об этом сообщает Fox 5 NY.

Некоммерческая организация Gotham Whale заявила, что кита в районе Манхэттена видели в понедельник и вторник. Исследователи призвала всех владельцев суден, которые плавают в этом районе быть осторожными, чтобы не поранить животное.

В организации отмечают, что в последние годы в водах вокруг Нью-Йорка наблюдается огромная популяция китов, пишет Reuters. Причина, из-за которой они приплывают к городу, это желание поесть - киты нашли здесь менхэденов, это вид лучеперых рыб, которых местные рыбаки называют "бункерами".

Сообщается, что кита также видели неподалеку от Статуи Свободы.

A humpback whale surfaces near the Statue of Liberty in this photo taken from a boat on New York Harbor. pic.twitter.com/OancSlqft0