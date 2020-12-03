Коала в Австралии забралась в дом, залезла на елку и стала "новогодним украшением" – видео

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В городе Аделаида, штат Южная Австралия, коала вломилась в чужой дом, залезла на новогоднюю елку и стала ее своеобразным "украшением". Об этом сообщает The Guardian

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Соучредитель компании по спасению коал Ди Хирн-Хеллон сказала, что животному, вероятно, понравился вид елки с улицы – поэтому она решила проникнуть в дом.

Команда спасателей долгое время пыталась снять Дафни (именно так прозвали зверя) с дерева. Ей это не нравилось: коала начала цепляться за ветки, ронять украшения и недовольно храпеть.

В последствии ветеринары выпустили Дафни на дерево в ближайшем районе, сообщает издание. 

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Теги: животные, Австралия, новый год, коала
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