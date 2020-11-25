Крохотную сову из рождественской ели в Нью-Йорке отпустили на свободу: видео

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Североамериканский мохноногий сыч, названный Рокфеллером, оказался самкой, пришлось переименовать ее в Рокки

Североамериканский мохноногий сыч, около недели назад обнаруженный в ели, которую привезли в Нью-Йорк на Рождество для Рокфеллеровского центра, достаточно окреп, чтобы вернуться на свободу. Об этом сообщили в Центре дикой природы Ravensbeard, куда птицу отправили на реабилитацию.

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Сову нашли в тяжелом состоянии – она была истощена, поскольку провела в грузовике, перевозившем ель, не менее трех дней без воды и еды.

Сначала сову назвали Рокфеллер, но потом выяснилось, что это самка, и ее переименовали в Рокки.

Орнитологи из Ravensbeard заранее выбрали находящийся вдали от цивилизации хвойный лес, и выпустили сову в сумерках, чтобы ночной птице было комфортно возвращаться домой.

  • 19 ноября сообщалось, что уцепившуюся за ель сову нашли рабочие, перевозившие дерево из Онеонты, штат Нью-Йорк, в Нью-Йорк.
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Теги: животные, нью-йорк, птицы, рождество, сова
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