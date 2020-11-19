Крохотную сову нашли в рождественской ели для Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке

Североамериканского мохноногого сыча назвали Рокфеллером и откармливают перед выпуском обратно в дикую природу

Крохотную сову обнаружили при перевозке рождественской ели для Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Ее увезли почти на 300 километров от дома, сообщает BBC.

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Уцепившуюся за ель сову нашли рабочие, перевозившие дерево из Онеонты, штат Нью-Йорк, в Нью-Йорк. Сыча назвали Рокфеллером, сейчас он находится в Центре дикой природы Рейвенсбирд.

Сыч ничего не ел и не пил в течение трехдневной поездки. Рокфеллера откармливают "всеми мышами, которых он съест", и дают ему жидкости.

"Удивительно, что его не раздавили", – сказала директор центра Эллен Калиш. Осмотр и рентген у ветеринара показали, что Рокфеллер в отличном состоянии.

Несмотря на крошечные размеры Рокфеллера, это уже взрослая особь. Он принадлежит к виду североамериканских мохноногих сычей, это самые маленькие совы на северо-востоке США, достигающие 17-21 см в высоту.

Как только Рокфеллер будет здоров, его выпустят обратно в дикую природу.

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Денис Юдин

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