В Кении придумали, как защитить последнего белого жирафа от браконьеров – с помощью GPS

Устройство слежения закрепили на одном из рогов жирафа, оно будет ежечасно обновлять информацию о местонахождении животного

Единственного известного в мире белого жирафа снабдили устройством GPS-слежения, чтобы спасти его от браконьеров на северо-востоке Кении. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам защитников животных, теперь рейнджеры могут отслеживать движения одинокого жирафа-самца в режиме реального времени.

У жирафа редкая генетическая мутация, лейцизм, которая вызывает потерю пигментации кожи.

Считается, что он последний в своем роде – в марте браконьеры убили двух членов его семьи, белых самку и 7-месячного детеныша. Рейнджеры опасаются, что жирафа постигнет судьба его родичей.

Устройство слежения закрепили на одном из рогов жирафа, оно будет ежечасно обновлять информацию о местонахождении животного.

По данным Африканского фонда дикой природы (AWF), из-за браконьерства и нелегальной торговли дикими животными за последние 30 лет исчезло около 40% популяции жирафов.

10 сентября в WWF сообщили, что за 46 лет популяции диких животных сократились на 68%.

Читайте также: В Одесском биопарке родился детеныш жирафа: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.