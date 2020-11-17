В Кении придумали, как защитить последнего белого жирафа от браконьеров – с помощью GPS
Устройство слежения закрепили на одном из рогов жирафа, оно будет ежечасно обновлять информацию о местонахождении животного
Единственного известного в мире белого жирафа снабдили устройством GPS-слежения, чтобы спасти его от браконьеров на северо-востоке Кении. Об этом сообщает BBC.
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По словам защитников животных, теперь рейнджеры могут отслеживать движения одинокого жирафа-самца в режиме реального времени.
У жирафа редкая генетическая мутация, лейцизм, которая вызывает потерю пигментации кожи.
Считается, что он последний в своем роде – в марте браконьеры убили двух членов его семьи, белых самку и 7-месячного детеныша. Рейнджеры опасаются, что жирафа постигнет судьба его родичей.
Устройство слежения закрепили на одном из рогов жирафа, оно будет ежечасно обновлять информацию о местонахождении животного.
По данным Африканского фонда дикой природы (AWF), из-за браконьерства и нелегальной торговли дикими животными за последние 30 лет исчезло около 40% популяции жирафов.
- 10 сентября в WWF сообщили, что за 46 лет популяции диких животных сократились на 68%.
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