На глубине у берегов Австралии сняли на видео странного морского обитателя со щупальцами

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"Ушастый" осьминог Дамбо плавал на глубине около километра и что-то держал в себе. Что – ученые так и не поняли

Океанографическая экспедиция американского Института океана Шмидта сняла на видео необычный экземпляр глубоководного осьминога Дамбо: животное плавало на глубине 925 метров в каньоне Ноггин у берегов Австралии в "свернутом" виде – и из-за его частичной прозрачности внутри исследователи рассмотрели непонятные щупальца.

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Сначала гидробиологи с судна подумали, что это может быть некое поведение по высиживанию яиц/юных особей, но их коллеги "на материке" усомнились в такой гипотезе, так как цирраты прикрепляют яйца к глубоководным кораллам и после этого никакой материнской заботы у них не наблюдается, в отличие от остальных осьминогов.

"Похоже, он держит еще и что-то щупальцевидное. Предполагаю, что мы наблюдаем хищническое действие. Это может быть другой головоногий или что-то вроде хрупкой морской звезды. Есть еще шанс, что циррат "обхватывает" партнера. Мы ничего не знаем о том, как они спариваются", – сказал Майкл Веччионе из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Из того, что известно об их образе жизни, эти осьминоги питаются мелкими рачками и глубоководным наддонным зоопланктоном.

Участники экспедиции Schmidt Ocean показали также "развернутого" циррата:

Весной 2020 года подобных осьминогов замечали на глубинах 5760 и 6957 метров в восточной части Индийского океана.

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Теги: океан, животное, зоология, осьминог, дамбо
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