"Безглавый монстр": биологи сняли первое видео с морским огурцом

Животное, впервые обнаруженное в прошлом году в Мексиканском заливе, по мнению ученых, очень напоминает цыпленка без головы

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Оно живет в миле от поверхности моря, имеет щупальца и плавники, а в целом выглядит как цыпленок без головы. Австралийские ученые сняли у берегов Антарктиды видео с так называемым морским огурцом, научное название - Enypniastes eximia, передает The New York Times.

Еще одно название – испанский танцор.

Это животное фильтрует органические вещества на дне океана. Открыли его и начали изучение в прошлом году в Мексиканском заливе.

"Оно похоже на курицу, прежде чем вы положите ее в духовку", - рассказал Дирк Уэлсфорд, руководитель программы Австралийского антарктического отдела, который был среди исследователей, обнаруживших животное у берегов Антарктиды.

Ученые неофициально прозвали его "куриным монстром" или "монстром без головы".

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