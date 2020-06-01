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"Ушастого" осьминога-рекордсмена засекли на семикилометровой глубине – фото

"Ушастого" осьминога-рекордсмена засекли на семикилометровой глубине – фото - Фото
Фото: springer.com
01.06.2020, 13:30

До нынешнего открытия максимальная глубина, где видели головоногих моллюсков, была на уровне 5145 м, и было это полвека назад

Глубоководного осьминога Дамбо обнаружили на глубине около 7000 м на дне Зондского желоба в восточной части Индийского океана. Обычно головоногие вида Grimpoteuthis обитают на глубинах от 100 до 5000 м, пишут авторы исследования в журнале Marine Biology.

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Открытие сделано при помощи автоматической камеры на дне впадины, которая простирается на тысячи километров и имеет максимальную глубину 7290 м.

Одну особь сняли на глубине 5760 м, другую еще глубже - 6957 м.

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"Эти наблюдения расширяют известный максимальный диапазон глубин для головоногих моллюсков и увеличивают потенциальную бентическую среду обитания, доступную им, с 75 до 99% мирового морского дна", - пишут авторы.

Морские биологи пока не до конца понимают биохимические процессы, которые позволяют таким рекордсменам не быть раздавленными огромным давлением толщи воды. Они полагают, что осьминоги-цирраты могут присутствовать даже на глубине около 8000 м.

Смотрите также: "Дамбо из Disney": на видео попал глубоководный "ушастый" осьминог

Евгений Пилипенко
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