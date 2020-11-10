В Австралии открыли два новых вида животных. Посмотрите, какие они милые – фото
Опеределение вида сумчатых летяг поможет их сохранению в дикой природе, сообщает The West Australian
Ученые в Австралии открыли два новых вида сумчатых летяг – это некрупные темноглазые поссумы. Об этом сообщает The West Australian.
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Длительное время исследователи полагали, что открытые виды млекопитающих – это одно и тоже животное, пишет издание. Однако позже исследователи взяли тесты ДНК у зверей и выяснили, что это не один, а целых три разных вида большого летающего поссума.
Источник сообщает, что сумчатые летяги классифицируются как уязвимые и определение их видов имеет решающее значение для усилий по их сохранению в дикой природе.
В частности, к значительному уменьшению их популяции привели разрушительные лесные пожары прошлым летом в восточной Австралии.
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