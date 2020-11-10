В Австралии открыли два новых вида животных. Посмотрите, какие они милые – фото

Опеределение вида сумчатых летяг поможет их сохранению в дикой природе, сообщает The West Australian

Ученые в Австралии открыли два новых вида сумчатых летяг – это некрупные темноглазые поссумы. Об этом сообщает The West Australian.

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Длительное время исследователи полагали, что открытые виды млекопитающих – это одно и тоже животное, пишет издание. Однако позже исследователи взяли тесты ДНК у зверей и выяснили, что это не один, а целых три разных вида большого летающего поссума.

Источник сообщает, что сумчатые летяги классифицируются как уязвимые и определение их видов имеет решающее значение для усилий по их сохранению в дикой природе.

В частности, к значительному уменьшению их популяции привели разрушительные лесные пожары прошлым летом в восточной Австралии.

В октябре 2020-го исследователи обнаружили у берегов Австралии глубоководного осьминога Дамбо: он что-то держал внутри своих щупалец.

Станислав Стороженко

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