UA

В Австралии открыли два новых вида животных. Посмотрите, какие они милые – фото

10.11.2020, 14:37
В Австралии открыли два новых вида животных. Посмотрите, какие они милые – фото - Фото
Сумчатые летяги (фото - Twitter sunfloweraidil)

Опеределение вида сумчатых летяг поможет их сохранению в дикой природе, сообщает The West Australian

Ученые в Австралии открыли два новых вида сумчатых летяг – это некрупные темноглазые поссумы. Об этом сообщает The West Australian

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Длительное время исследователи полагали, что открытые виды млекопитающих – это одно и тоже животное, пишет издание. Однако позже исследователи взяли тесты ДНК у зверей и выяснили, что это не один, а целых три разных вида большого летающего поссума.

Источник сообщает, что сумчатые летяги классифицируются как уязвимые и определение их видов имеет решающее значение для усилий по их сохранению в дикой природе.

В частности, к значительному уменьшению их популяции привели разрушительные лесные пожары прошлым летом в восточной Австралии.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ученые Австралия фауна млекопитающие летяги поссумы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 10 ноября (обновляется)

КартыРезультаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 10 ноября (обновляется)
 