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Фінляндія може повністю закрити кордон із РФ через провокації з біженцями – прем'єр

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 17:20
Фінляндія може повністю закрити кордон із РФ через провокації з біженцями – прем'єр - Фото
Петтері Орпо (Фото - EPA)

Оскільки служба прикордонного контролю Росії почала масово пропускати до кордону Фінляндії людей, які не мають документів для в'їзду до країни, уряд може розглянути варіант повного закриття кордону з РФ. Про це сказав прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Yle.

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Орпо зазначив, що російські прикордонні служби "змінили практику" і тепер пускають до кордону Фінляндії людей без необхідних документів, причому кількість таких нелегальних мігрантів зростає.

Глава уряду сказав, що це "слід сприймати серйозно" і що влада "відстежує ситуацію" і готує варіанти реакції аж до закриття конкретного пункту пропуску або навіть усього кордону.

Орпо не став стверджувати, що йдеться саме про гібридну операцію Росії, але сказав, що поведінка прикордонної охорони РФ є "свідомою", оскільки таке вже спостерігалося під час попередньої хвилі біженців до Фінляндії через Росію у 2015-2016 роках.

"Тоді було те саме, до фінського кордону випускали людей без в'їзних документів, які приїхали просити притулок у нашій країні. У цьому сенсі це виглядає усвідомленим рішенням", – зазначив він.

Також він повідомив, що російські прикордонники допомагають біженцям досягти фінського кордону, супроводжують їх і навіть підвозять.

Раніше служба охорони кордону Фінляндії ухвалила рішення не пропускати велосипедистів, які їдуть з Росії, оскільки ними найчастіше були нелегальні мігранти.

  • Влітку 2021 року режим Лукашенка організував доставлення нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Це викликало посилення заходів безпеки на кордонах Білорусі, включно з встановленням постійних загороджень і військових операцій щодо протидії масовим проривам через кордон. На Заході не виключали, що цю операцію було організовано з ініціативи Кремля.
  • У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.
  • 19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

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Сергій Бережний
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