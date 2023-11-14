Финляндия может полностью закрыть границу с РФ из-за провокаций с беженцами – премьер

Поскольку служба пограничного контроля России начала массово пропускать к границе Финляндии людей без документов для въезда в страну, правительство может рассмотреть вариант полного закрытия границы с РФ. Об этом сказал премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает Yle.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Орпо отметил, что росссийские пограничные службы "изменили практику" и теперь пускают к границе Финляндии людей без необходимых документов, причем число таких нелегальных мигрантов растет.

Глава правительства сказал, что это "следует воспринимать серьезно" и что власти "отслеживают ситуацию" и готовят варианты реакции вплоть до закрытия конкретного пункта пропуска или даже всей границы.

Орпо не стал утверждать, что речь идет именно о гибридной операции России, но сказал, что поведение пограничной охраны РФ является "сознательным", так как подобное уже наблюдалось во время предыдущей волны беженцев в Финляндию через Россию в 2015-2016 годах.

"Тогда было то же самое, к финской границе пропускали людей без въездных документов, которые приехали просить убежище в нашей стране. В этом смысле это выглядит осознанным решением", – отметил он.

Также он сообщил, что российские пограничники помогают беженцам достичь финской границы, сопровождают их и даже подвозят.

Ранее служба охраны границы Финляндии приняла решение не пропускать едущих из России велосипедистов, так как ими чаще всего оказывались нелегальные мигранты.

Летом 2021 года режим Лукашенко организовал доставку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Это вызвало усиление мер безопасности на границах Беларуси, включая установление постоянных заграждений и военные операции по противодействию массовым прорывам через границу. На Западе считали, что эта операция могла быть организована по инициативе Кремля.

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии по соображениям национальной безопасности заблокировало три запланированных сделки с недвижимостью с участием российских покупателей.

Читайте также: Хозяевам участков на границе Финляндии с РФ платят за право построить укрепления – СМИ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.