Финляндия может полностью закрыть границу с РФ из-за провокаций с беженцами – премьер
Поскольку служба пограничного контроля России начала массово пропускать к границе Финляндии людей без документов для въезда в страну, правительство может рассмотреть вариант полного закрытия границы с РФ. Об этом сказал премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает Yle.
Орпо отметил, что росссийские пограничные службы "изменили практику" и теперь пускают к границе Финляндии людей без необходимых документов, причем число таких нелегальных мигрантов растет.
Глава правительства сказал, что это "следует воспринимать серьезно" и что власти "отслеживают ситуацию" и готовят варианты реакции вплоть до закрытия конкретного пункта пропуска или даже всей границы.
Орпо не стал утверждать, что речь идет именно о гибридной операции России, но сказал, что поведение пограничной охраны РФ является "сознательным", так как подобное уже наблюдалось во время предыдущей волны беженцев в Финляндию через Россию в 2015-2016 годах.
"Тогда было то же самое, к финской границе пропускали людей без въездных документов, которые приехали просить убежище в нашей стране. В этом смысле это выглядит осознанным решением", – отметил он.
Также он сообщил, что российские пограничники помогают беженцам достичь финской границы, сопровождают их и даже подвозят.
Ранее служба охраны границы Финляндии приняла решение не пропускать едущих из России велосипедистов, так как ими чаще всего оказывались нелегальные мигранты.
- Летом 2021 года режим Лукашенко организовал доставку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Это вызвало усиление мер безопасности на границах Беларуси, включая установление постоянных заграждений и военные операции по противодействию массовым прорывам через границу. На Западе считали, что эта операция могла быть организована по инициативе Кремля.
- В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.
- 19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии по соображениям национальной безопасности заблокировало три запланированных сделки с недвижимостью с участием российских покупателей.
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