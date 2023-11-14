UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия может полностью закрыть границу с РФ из-за провокаций с беженцами – премьер

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 17:20
Финляндия может полностью закрыть границу с РФ из-за провокаций с беженцами – премьер - Фото
Петтери Орпо (Фото - EPA)

Поскольку служба пограничного контроля России начала массово пропускать к границе Финляндии людей без документов для въезда в страну, правительство может рассмотреть вариант полного закрытия границы с РФ. Об этом сказал премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает Yle.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Орпо отметил, что росссийские пограничные службы "изменили практику" и теперь пускают к границе Финляндии людей без необходимых документов, причем число таких нелегальных мигрантов растет.

Глава правительства сказал, что это "следует воспринимать серьезно" и что власти "отслеживают ситуацию" и готовят варианты реакции вплоть до закрытия конкретного пункта пропуска или даже всей границы.

Орпо не стал утверждать, что речь идет именно о гибридной операции России, но сказал, что поведение пограничной охраны РФ является "сознательным", так как подобное уже наблюдалось во время предыдущей волны беженцев в Финляндию через Россию в 2015-2016 годах.

"Тогда было то же самое, к финской границе пропускали людей без въездных документов, которые приехали просить убежище в нашей стране. В этом смысле это выглядит осознанным решением", – отметил он.

Также он сообщил, что российские пограничники помогают  беженцам достичь финской границы, сопровождают их и даже подвозят. 

Ранее служба охраны границы Финляндии приняла решение не пропускать едущих из России велосипедистов, так как ими чаще всего оказывались нелегальные мигранты. 

  • Летом 2021 года режим Лукашенко организовал доставку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Это вызвало усиление мер безопасности на границах Беларуси, включая установление постоянных заграждений и военные операции по противодействию массовым прорывам через границу. На Западе считали, что эта операция могла быть организована по инициативе Кремля.
  • 19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии по соображениям национальной безопасности заблокировало три запланированных сделки с недвижимостью с участием российских покупателей.

Читайте также: Хозяевам участков на границе Финляндии с РФ платят за право построить укрепления – СМИ

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мигрантыФинляндияпровокацииграница с россиейпеттери орпо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 